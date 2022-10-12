Altay'da Kaloğlu görüşme odasına - Son Dakika
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Altay'da Kaloğlu görüşme odasına

12.10.2022 12:05
Altay'da Kaloğlu görüşme odasına

Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak evinde Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup olan düşme hattındaki Altay'da yönetim, taraftarlarla diyaloğa giren teknik direktör Sinan Kaloğlu ile görüşecek.

Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak evinde Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup olan düşme hattındaki Altay'da yönetim, taraftarlarla diyaloğa giren teknik direktör Sinan Kaloğlu ile görüşecek. Müsabakanın ikinci yarısında numaralı tribünde yer alan seyircilerle gördüğü tepki sonrası münakaşaya giren Sinan Kaloğlu'ndan daha sakin kalması istenecek.

Teknik ekibin ve futbolcuların sadece sahaya odaklanmasını bekleyen yönetim, genç teknik adamın bu konuda daha dikkatli olmasını talep edecek. Çaykur Rizespor maçı sonunda taraftarların istifaya davet ettiği Sinan Kaloğlu, alınan sonuçla ilgili 12'nci adamdan özür dileyerek taraftarların özellikle genç futbolculara destek olmalarını talep etmişti.


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Altay Başkanı Dündar: Yol kazaları olur Altay Başkanı Dündar: Yol kazaları olur Sinan Kaloğlu: 'Beni çok üzen konu mağlubiyet değil, taraftarımızın tepkisi oldu' Sinan Kaloğlu: 'Beni çok üzen konu mağlubiyet değil, taraftarımızın tepkisi oldu'
Kaynak: DHA

Sinan Kaloğlu, Rizespor, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay'da Kaloğlu görüşme odasına - Son Dakika

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