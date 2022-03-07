Altay'da Serkan Özbalta etkisi - Son Dakika
Üye Girişi

Altay'da Serkan Özbalta etkisi

07.03.2022 10:53
Altay'da Serkan Özbalta etkisi

Altay, Teknik Direktörü Serkan Özbalta ile kötü gidişatı durdurdu.

Altay, Teknik Direktörü Serkan Özbalta ile kötü gidişatı durdurdu. Genç teknik adam, siyah-beyazlı takımın 16 maçlık galibiyet hasretini sonlandırırken, 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak takımının ligde kalma umutlarını tazeledi.

Spor Toto Süper Lig'e 18 yıl aranın ardından yükselen Altay, ilk 7 haftada liderliğe kadar yükselmesinin ardından 16 maç boyunca kazanamayarak küme düşme hattına gerilemişti. Sezona efsanesi olan Teknik Direktör Mustafa Denizli yönetiminde başlayan ve daha sonra yardımcısı Mert Nobre ile devam eden siyah-beyazlılar, üst üste alınan başarısız sonuçların ardından Serkan Özbalta'yı göreve getirmişti.

Altay kümede kalma umutlarını tazeledi

Göreve gelir gelmez sistemini oluşturmaya başlayan ve takıma yeni bir heyecan getiren genç teknik adam, aldığı sonuçlarla takım üzerindeki etkisini göstermeye başladı. Altay'ın başında şu ana kadar 5 maça çıkan 43 yaşındaki çalıştırıcı, bu maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti. Özellikle takımın başında çıktığı ilk maçta İzmir derbisinde deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek 16 maçlık 3 puan hasretine son veren Serkan Özbalta, oynattığı futbolla taraftarın beğenisini toplamıştı. Son olarak dün oynanan maçta deplasmanda Fatih Karagümrük'e karşı 10 kişi mücadele eden ve 1 puan almayı başaran Altay'da, Özbalta maç sonunda yaptığı açıklamayla "Sonuna kadar mücadelemizi devam ettireceğiz" mesajını verdi.

Altay'ın kümede kalma umutlarını tazeleyen Özbalta'nın performansı, taraftarlar tarafından da takdir topladı. Siyah-beyazlı taraftarlar, sosyal medya üzerinden "Güveniyoruz hocam", "Keşke daha önce gelseydin hocam", "Sonuna kadar devam Serkan hoca" yorumlarını yaparak, genç teknik adama destek verdi. - İZMİR

Altay'da Serkan Özbalta etkisi

YORUMLAR
500
Serkan Özbalta: 'Sonuna kadar mücadelemizi devam ettireceğiz' Serkan Özbalta: 'Sonuna kadar mücadelemizi devam ettireceğiz' Fatih Karagümrük-Altay maçının ardından Fatih Karagümrük-Altay maçının ardından

Spor Toto Süper Lig, Mustafa Denizli, Mert Nobre, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Altay'da Serkan Özbalta etkisi - Son Dakika


Son Dakika
10:49 Yarın İstanbul'da 5 saatlik su kesintisi yaşanacak! İşte o ilçeler
10:37 Ukraynalı askerler sosyal medyada paylaştı! Rus tankını bazukalarla etkisiz hale getiriyorlar
10:33 Putin, sevgilisini ve 4 çocuğunu İsviçre'de güvenli bir dağ evinde saklıyor!
10:33 Vicdan azabından perişan oldu! Yanlışlıkla kediye çarpan sürücü gözyaşlarına hakim olamadı
10:28 Putin yürürken neden sağ kolunu kımıldatmıyor? Uzmanlar Rusya liderinin KGB geçmişini işaret etti
10:23 ABD'nin "Rus petrolüne ambargo" açıklamasından sonra petrol fiyatları uçuşa geçti: Zam kapıda!
10:22 Mezarda yatan adamın kendisi olduğunu iddia etti! 1917'de savaş pilotu olarak ölüyor
10:21 Küçükçekmece Belediye başkanı hakkında 'yasak aşk' ve 'darp' iddiası
10:21 8 kişinin kafasını kesmişti! O IŞİD üyesi yakalandı, 3 bin örgüt mensubu tespit edildi
10:15 Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Dünyadan 20 bin gönüllü geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 11:01:51. #1.12#
SON DAKİKA: Altay'da Serkan Özbalta etkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement