Altay'da yarın yapılacağı açıklanan olağanüstü genel kurul ertelendi - Son Dakika
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Altay'da yarın yapılacağı açıklanan olağanüstü genel kurul ertelendi

15.05.2022 20:24
Altay'da yarın yapılacağı açıklanan olağanüstü genel kurul ertelendi

Altay Kulübünde yarıda kaldıktan sonra yarın yapılacağı duyurulan olağanüstü genel kurulun 20 Mayıs Cuma gününe ertelendiği bildirildi.

Altay Kulübünde yarıda kaldıktan sonra yarın yapılacağı duyurulan olağanüstü genel kurulun 20 Mayıs Cuma gününe ertelendiği bildirildi.

Altay Kulübü Seçim Divan Kurulundan yapılan açıklamada, 28 Nisan'da yarıda kalan olağanüstü genel kurulun yarın İzmir Faal Futbol Hakemleri Derneği Sempozyum Salonu'nda saat 17.30'da kaldığı yerden devam edeceğinin açıklandığı hatırlatıldı.

Ancak yarıda kalan toplantıya devam edilebilmesi için toplantı salonunda olması gereken gerekli materyaller ve fiziki koşulların sağlanamadığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"20 Mayıs 2022'de İzmir Faal Futbol Hakemleri Derneği Sempozyum Salonu'nda saat 17.30 itibarıyla olağanüstü genel kurul kaldığı yerden devam edecektir. Dernekler Kanuna göre 29 Nisan'da yapılan olağanüstü genel kurula katılan ve imza föyünü imzalayan dernek üyelerimiz, 20 Mayıs'taki toplantıya katılabilecek olup, diğer üyelerin olağanüstü genel kurul salonuna alınma ve oy kullanma talepleri reddedilecektir."

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Mayıs, Altay, Nisan, Cuma, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Altay'da yarın yapılacağı açıklanan olağanüstü genel kurul ertelendi - Son Dakika


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