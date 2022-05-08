Altay-Giresunspor maçının ardından - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Altay'la 1-1 berabere kalan GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, "İstediğimiz oyunu yansıtamadık." dedi.

Keleş, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, Süper Lig'den düşen Altay'a geçmiş olsun dileğinde bulunarak, siyah-beyazlı ekibin gelecek sezon Süper Lig'e dönmesi temennisinde bulundu.

Müsabakayı kazanıp üst sıralara tırmanmak istediklerini aktaran Keleş, şöyle konuştu:

"Öne de geçtik ancak duran toptan yediğimiz golle skor 1-1 oldu. Verdiğimiz ve kaçırdığımız pozisyonlar var, galip de gelebilirdik. İstediğimiz oyunu yansıtamadık. Bunda konsantre eksikliği ve geçen hafta ligde kalmayı garantilemenin getirdiği rahatlama vardı. Sonuçta 2 maçımız kaldı, en iyi şekilde tamamlayıp yeteri kadar puan almak istiyoruz."

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında GZT Giresunspor'la 1-1 berabere kalan Altay'ın teknik sorumlusu Sefer Yılmaz, "90 dakika boyunca galibiyeti aradık, olmadı, 1-1 bitti." dedi.

Yılmaz, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, kendileri açısından iyi bir müsabaka geçtiğini söyledi.

Matematiksel olarak lige veda etmelerine rağmen kendilerini desteklemeye gelen taraftarlara teşekkür eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Oyuncularımız çalıştığımız şeyleri sahaya yansıttılar. Maça iyi başladık, pozisyonlar bulduk ama duran toptan bir gol yedik. İkinci yarıda yaptığımız değişikliklerle sahanın hakimi bizdik. 2 genç oyuncumuzu oyuna soktuk. 90 dakika boyunca galibiyeti aradık, olmadı, 1-1 bitti. Gelecek sezonun planlaması için de iyi şeyler gördük. Önümüzdeki maçlarda da genç oyunculara şans vereceğiz."