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Altay idare etti - Son Dakika

Altay idare etti

12.02.2022 10:54
Altay idare etti

Spor Toto Süper Lig'de 2-0 kazandığı Göztepe derbisinin ardından evinde mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı Çaykur Rizespor maçından 0-0 beraberlikle ayrılan Altay, son 2 maçında 4 puan toplayıp kümede kalma umudunu korudu.

Spor Toto Süper Lig'de 2-0 kazandığı Göztepe derbisinin ardından evinde mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı Çaykur Rizespor maçından 0-0 beraberlikle ayrılan Altay, son 2 maçında 4 puan toplayıp kümede kalma umudunu korudu. 16 hafta galibiyet yüzü göremediği seride üst üste 8 mağlubiyet aldıktan sonra teknik direktör Serkan Özbalta'nın göreve gelmesiyle son 2 karşılaşmada puanını 18'den 22'ye çıkaran siyah-beyazlılar, bu periyotta kalesini gole kapatarak başarılı bir savunma performansı sergiledi. Altay'da özellikle kaleci Lis yaptığı kritik kurtarışlarla takımını ayakta tuttu.

Çaykur Rizespor müsabakasında ilk yarıda Kappel, ikinci devrede Kazımcan'la birer topu direkten dönen İzmir temsilcisi, 2 puan kaybetmesine rağmen mücadeleci oyunuyla 90 dakika sonunda taraftarının alkışını topladı. Teknik Direktör Özbalta, "15 gündür görevdeyim. Zamanla yarışıyoruz. Gol yemeden topladığımız 4 puan bizim için ekstra özgüven oldu" dedi. Kasığındaki sakatlığı nedeniyle Şilili Pinares'in riske edilmediği, eşinin rahatsızlığı nedeniyle ülkesine giden Mısırlı Rayan'ın forma giyemediği Altay'da Beşiktaş deplasmanı öncesi stoper Murat Akça sarı kart cezalısı durumuna düştü.

ALSANCAK'TA YÜZÜ GÜLMEDİ

Altay, UEFA standartlarında yenilenen Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda galibiyet yüzü göremedi. Siyah-beyazlılar, bu stadyumda çıktığı 5 maçta Atakaş Hatayspor, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve İttifak Holding Konyaspor'a yenilirken, Çaykur Rizespor'la berabere kaldı.

PFDK'DAN 250 BİN TL CEZA

Altay, Mustafa Denizli ile yolların ayrılmasının ardından yaşanan teknik adam sorunu nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 250 bin TL ceza aldı. PFDK'dan yapılan açıklamada, "Altay Kulübünün, 2 haftayı aşan süre boyunca herhangi bir mazeret göstermeksizin yedek kulübesinde teknik sorumlu bulundurmamasından dolayı 250.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.


- İzmir
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Spor Toto Süper Lig, Rizespor, Göztepe, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay idare etti - Son Dakika Spor


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