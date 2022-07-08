Altay kampı gençlerle bitirdi

Spor Toto Süper Lig'den düştükten sonra kadrosunu İsveçli stoper Eric Björkander dışında tamamen kaybeden Altay, 1'inci Lig'de yer alacağı yeni sezon öncesi ilk iki çalışma dönemini altyapıdan yetişen gençleriyle tamamladı. İlk olarak 24 Haziran'da tesislerinde altyapı oyuncularıyla topbaşı yapan siyah-beyazlılar, 29 Haziran-8 Temmuz tarihleri arasındaki Afyonkarahisar kampında da yine gençleriyle sezona hazırlandı.

Yönetimin iç transferde yeniden anlaşma sağlamak istediği İbrahim Öztürk, Ceyhun Gülselam, Deniz Kadah, Özgür Özkaya, Tolga Ünlü, Zeki Yıldırım ve kaleci Ozan Evrim Özenç, henüz imza atamayınca kampı kaçırdı. Yönetimin Ozan, Özgür, İbrahim ve Tolga ile anlaşma aşamasına geldiği, Ceyhun ve Deniz'le yol kat ettiği, Zeki'nin kalmasının ise zor olduğu öğrenildi. Sözleşme imzalayacak isimler 13 Temmuz'da yine Afyon'da başlayacak ikinci etap çalışmalarına katılacak.