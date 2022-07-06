Altay kapış kapış - Son Dakika
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Altay kapış kapış

06.07.2022 11:43
Altay kapış kapış

Spor Toto 1'inci Lig'e düşen Altay'da geçen sezon Süper Lig'de forma giyen futbolcular yeni sezon öncesi farklı kulüplerle anlaşmaya devam ediyor.

Spor Toto 1'inci Lig'e düşen Altay'da geçen sezon Süper Lig'de forma giyen futbolcular yeni sezon öncesi farklı kulüplerle anlaşmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılarda son olarak Şilili 10 numara Cesar Pinares'in yeni adresi belli oldu. Pinares, ülkesinde daha önce de formasını giyip şampiyonluk yaşadığı CD Universidad Catolica kulübüyle 3 yıllık sözleşme imzaladı. İzmir ekibiyle geçen sezon ligde 27 maçta 3 gol, 4 asistle oynayan Pinares, bitime 4 hafta kala takımdan ayrılmıştı.

Siyah-beyazlı takımdan ayrılan diğer isimlerden Polonyalı kaleci Mateusz Lis, Premier Lig ekibi Southampton'la anlaşırken, Şilili sol kanat Martin Rodriguez, ABD MLS takımı DC United'in kadrosuna katıldı. Sol bek Kazımcan Galatasaray'la sağ bek Cebrail İttifak Holding Konyaspor'la sözleşme imzalayıp Süper Lig'de kaldı. 1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Sakaryaspor kaleci Cihan'ı alırken, Pendikspor ise sağ kanat Leandro Kappel, ön libero Khaly Thiam ve stoper Murat Akça'yı kaptı.


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Kaynak: DHA

Cesar, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay kapış kapış - Son Dakika

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