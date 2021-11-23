Altay keskin virajda

SPOR Toto Süper Lig'de son 6 karşılaşmasında 5 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak taraftarının tepkisini çeken Altay, önümüzdeki 2 haftada birbirinden zorlu 2 deplasman maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar, ilk olarak cuma günü son haftaların flaş ekibi Medipol Başakşehir'e konuk olacak. İzmir ekibi, Teknik Direktör Emre Belözoğlu önderliğinde 5'te 5 yapan İstanbul temsilcisinin galibiyet serisine son vermeye çalışacak. Altay, bir sonraki hafta 4 Aralık'ta ise bu kez Galatasaray'ın misafiri olacak.

Deplasmanda oynayacağı 2 kritik müsabakadan toplayacağı puanlarla moral bulmak isteyen Altay, evine eli boş dönmesi halinde tehlikeli bölgeye iyice yaklaşacak. Siyah-beyazlılar ilk yarının son 4 maçında ise Atakaş Hatayspor, GZT Giresunspor (D), Trabzonspor ve Kasımpaşa (D) ile karşı karşıya gelecek. Alt adalesinde yırtık tespit edilen İsveçli stoper Eric Björkander'in tedavisinin sürdüğü Altay'da İranlı sol bek Mohammad Naderi ve sol kanat Eren Erdoğan takımdan ayrı çalışıyor.