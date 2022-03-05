Altay kurtuluş yolunda Karagümrük'e konuk - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta evinde Gaziantep FK'yı 3-2 yenerek kümede kalma yolunda umut tazeleyen düşme hattındaki Altay yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Sarper Barış Saka yönetecek. Ligde 25 puanla 18'inci sırada yer alan İzmir ekibi, 39 puanı bulunan 9'uncu basamaktaki rakibini yenerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor. Siyah-beyazlı takımda sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Ligin ilk yarısında Karagümrük'e 1-0 mağlup olan Altay, bu kez kazanan taraf olmak istiyor.