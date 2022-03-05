Altay kurtuluş yolunda Karagümrük'e konuk - Son Dakika
Üye Girişi

Altay kurtuluş yolunda Karagümrük'e konuk

05.03.2022 11:28
Altay kurtuluş yolunda Karagümrük'e konuk

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta evinde Gaziantep FK'yı 3-2 yenerek kümede kalma yolunda umut tazeleyen düşme hattındaki Altay yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak.

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta evinde Gaziantep FK'yı 3-2 yenerek kümede kalma yolunda umut tazeleyen düşme hattındaki Altay yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Sarper Barış Saka yönetecek. Ligde 25 puanla 18'inci sırada yer alan İzmir ekibi, 39 puanı bulunan 9'uncu basamaktaki rakibini yenerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor. Siyah-beyazlı takımda sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Ligin ilk yarısında Karagümrük'e 1-0 mağlup olan Altay, bu kez kazanan taraf olmak istiyor.


YORUMLAR
500
Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Altay'ı konuk edecek Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Altay'ı konuk edecek Altay, Fatih Karagümrük deplasmanında puan arayacak Altay, Fatih Karagümrük deplasmanında puan arayacak

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay kurtuluş yolunda Karagümrük'e konuk - Son Dakika


Son Dakika
11:25 Elazığ'daki bu okuldan mezun olanlar işsiz kalmıyor
11:09 İşgalin bu yüzden mi hızlanmasını istiyor? Kadirov'un askerlerinin yarısı öldü iddiası
10:58 Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir yanıtladı: Olası bir savaşta en iyi olduğumuz 3 alan!
10:56 Konyaspor taraftarı Galatasaray maçını 3 boyutlu gözlükle izleyecek
10:52 Korkunç iddia! Ukrayna Dışişleri Bakanı: Rus askerleri Ukraynalı kadınlara tecavüz ediyor, 11 vaka tespit ettik
10:41 Demet Akalın Türkiye'nin sağlık sistemini övdü: ABD'de tek serum 12 bin dolar
10:35 Savaşın ortasında kaybolan 7 yaşındaki Türk çocuğu: Annesi yaralandı, kardeşlerini kaybetti
10:32 Annenin sabah oğlunun odasına bıraktığı notta yazanlar sosyal medyada viral oldu
10:14 ABD'den, NATO'nun doğu kanadında bombardıman uçaklarıyla tatbikat: Ukrayna'nın sınırında yapıldı
10:13 Belediye engelledi ididası: Bergen'in öldürüldüğü yerde filmi yayınlanmadı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 11:33:37. #1.11#
SON DAKİKA: Altay kurtuluş yolunda Karagümrük'e konuk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement