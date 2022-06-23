"Oyuncumuz Martin Rodriguez, sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddesi kapsamında bugün itibarıyla ABD Major League Soccer takımlarından D.C. United'a transfer olmuştur. Kendisine geçen sezon verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz."

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Altay, Martin Rodriguez'in D.C. United'a transfer olduğunu duyurdu - Son Dakika

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