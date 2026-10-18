Altay sahasında Eskişehirspor'a 4-1 yenildi, 3 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi - Son Dakika
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Altay sahasında Eskişehirspor'a 4-1 yenildi, 3 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

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Altay sahasında Eskişehirspor\'a 4-1 yenildi, 3 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi
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Altay, TFF 3. Lig 2. Grup 7. haftasında Eskişehirspor'a 4-1 yenilerek 3 maçlık yenilmezlik serisini kaybetti. Teknik Direktör Tuna Üzümcü, mücadeleden gurur duyduğunu belirterek tecrübe eksikliği kaynaklı hatalarla kaybettiklerini ve taraftarlara teşekkür ettiğini söyledi.

Altay'da, TFF 3. Lig 2. Grup'taki 7. haftasında Eskişehirspor'a 4-1 mağlup olarak 3 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Altay, 7. haftada Eskişehirspor'u konuk etti. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan siyah-beyazlılar, ikinci yarıda yediği gollerle sahadan 4-1 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla 3 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Altay'da Teknik Direktör Tuna Üzümcü, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Oyuncularının ortaya koyduğu mücadelenin karşılığını alamamalarından dolayı üzgün olduğunu belirten Üzümcü, tecrübe eksikliğinin de etkisiyle yaptıkları hatalar sonucunda mağlup olduklarını ifade etti. Deneyimli teknik adam, karşılaşma boyunca takımlarını destekleyen ve maçın ardından da oyunculara sahip çıkan taraftarlara teşekkür etti.

"Evlatlarımızın ortaya koyduğu mücadeleyle gurur duyuyorum"

Üzgün olduğunu dile getiren Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü, "En çok da futbolcu evlatlarımızın sahada verdikleri emeğin karşılığını alamamış olmasına üzülüyorum. Karşılaşmanın 75. dakikasına kadar topun arkasında doğru durarak, alanları kapatarak ve pozisyonlar üreterek mücadele ettik. Golü bulduk, skor avantajını koruduk. Ancak son bölümde tecrübe eksikliğimizin de etkisiyle yaptığımız hatalar sonucunda sahadan mağlubiyetle ayrıldık. Her zaman söylüyorum; değerlendirmemi yalnızca skora göre yapmıyorum. Benim için öncelik takım olabilmek, sahada birbirine sahip çıkan ve sonuna kadar mücadele eden oyuncular görebilmek. Evlatlarımızın ortaya koyduğu mücadeleyle gurur duyuyorum. Taraftarımızın da bizlerden öncelikle bu mücadeleyi beklediğini biliyoruz. Son düdükle birlikte taraftarlarımızın futbolcularımızı bağırlarına basması benim için çok kıymetli. Emeklerini görmeleri, mağlubiyetin üzüntüsü içinde bu çocukların yanında durmaları hepimize güç veriyor. Maç boyunca desteklerini esirgemeyen, karşılaşma bittikten sonra da takımına sahip çıkan tüm taraftarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Onların desteği, bu genç takımın ayağa kalkıp yoluna daha güçlü devam etmesi için en büyük dayanaklarımızdan biri. Her hafta oyunumuzu geliştirerek, üzerine koyarak ilerlemeye devam edeceğiz. Mücadelemiz, isteğimiz ve kazanma arzumuz ligin son maçının son düdüğüne kadar sürecek. Bu çocuklara inanmaya, yanlarında durmaya devam edin. Biz sahada, siz tribünde; hep birlikte Büyük Altay'ı daha güzel günlere taşıyacağız" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: İHA
Türkiye Futbol FederasyonuEskişehirsporTuna ÜzümcüSporSon Dakika

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