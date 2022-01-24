Üye Girişi
Altay umut tüketiyor - Son Dakika

Altay umut tüketiyor

24.01.2022 12:43
Altay umut tüketiyor

Spor Toto Süper Lig'de üst üste 8'inci mağlubiyetini evinde İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 yenilerek alan Altay, kümede kalma umutlarını yitirmeye başladı.

Spor Toto Süper Lig'de üst üste 8'inci mağlubiyetini evinde İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 yenilerek alan Altay, kümede kalma umutlarını yitirmeye başladı. Geçen sezon 1'inci Lig'de Play-Off finalini kazanarak 18 yıl sonra Süper Lig'e dönen siyah-beyazlılar, müthiş bir başlangıç yaptığı 2021-22 sezonunun 8'inci haftasından itibaren inanılmaz bir düşüş yaşadı. Konyaspor yenilgisiyle galibiyet özlemi 16 haftaya yükselen İzmir ekibinin kümede kalma barajıyla arasındaki puan farkı 8'e çıktı. Son 16 maçında 13 mağlubiyet, 3 beraberlik alan 18 puanlı 19'uncu sıradaki Altay sergilediği futbolla da ümit vermedi.

YENİ STADINDA YÜZÜ GÜLMEDİ

Altay'da Mustafa Denizli'nin yerine teknik direktörlük görevine getirilen Mert Nobre de kötü gidişe engel olamadı. Siyah-beyazlı takımın başında çıktığı 3 maçta 3 yenilgi gören teknik patron Nobre, milli maç arasından sonra iyi sonuçlar alacaklarına inandığını dile getirdi. Yıllarca yenilenen haliyle açılmasını beklediği Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda çıktığı 4 maçta sıfır çeken Altay, ligde 6 Şubat'ta İzmir derbisinde Göztepe'ye konuk olacak. Siyah-beyazlılarda Şilili Pinares'in kırmızı kart cezalısı durumuna düşmesi moralleri bozarken, Afrika Uluslar Kupası'nda Gabon'un elenmesiyle Poko'nun takıma dönecek olması teselli oldu. Altay, 26 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında Antalya'da kampa girecek.EN KÖTÜ SERİYE İMZA ATTISüper Lig'de küme düştüğü 2002-03 sezonundaki 7 maçlık mağlubiyet serisini Konyaspor'a yenilerek geride bırakan Altay, Milli Lig'in başladığı 1959 sonrası tarihinin en kötü yenilgi serisine imza attı. İzmir temsilcisi en uzun kazanamama serisini ise 2'nci Lig'de küme düştüğü 2014-15'te 22 hafta ile yaşamıştı.TRANSFER TAHTASI KAPALI

Devre arasında sol kanat Erhan Çelenk'le yollarını ayırıp, kadro dışı kalan Tolga Ünlü'yü affeden siyah-beyazlılar, transfer yasağı nedeniyle kadrosunu takviye edemedi. İzmir temsilcisine, FIFA tarafından önümüzdeki iki dönem için transfer yasağı getirildiği öğrenildi. Altay'a eski yabancı oyuncusu Putsila'nın dava açtığı, ayrıca Olympique Lyon'un gurbetçi Melih Altıkulaç transferinden sezon başında vazgeçen Altay'ı FIFA'ya şikayet ettiği öğrenildi.


YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Konyaspor, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay umut tüketiyor - Son Dakika Spor


Emeklilerin maaş farkları ne zaman ödenecek? İşte o tarih Emeklilerin maaş farkları ne zaman ödenecek? İşte o tarih         
12:44
Muharrem İnce'den muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bomba iddia: O isme teklif götürdüler Muharrem İnce'den muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bomba iddia: O isme teklif götürdüler         
12:34
Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu         
12:19
4 enstrüman hayata geçiriliyor! Merkez Bankası'ndan rezervleri 85 milyar dolar artıracak adım 4 enstrüman hayata geçiriliyor! Merkez Bankası'ndan rezervleri 85 milyar dolar artıracak adım         
12:07
Son dakika: Borsada parası olanlar derin bir nefes aldı! BTC Turk'teki erişim sıkıntısı bitti! Son dakika: Borsada parası olanlar derin bir nefes aldı! BTC Turk'teki erişim sıkıntısı bitti!         
11:59
Everton'ı çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti! Everton'ı çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti!         
11:57
Savaş ihtimali yükseliyor! ABD, Ukrayna'daki diplomatlara ülkeden çıkma talimatı verdi Savaş ihtimali yükseliyor! ABD, Ukrayna'daki diplomatlara ülkeden çıkma talimatı verdi         
11:29
Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum! Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum!         
10:12
Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi         
09:19
Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu         
08:27
İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı         
20:49
Konya'da Antalya kara yolu hariç tüm yollar trafiğe açıldı Konya'da Antalya kara yolu hariç tüm yollar trafiğe açıldı         
16:56
Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı         
16:03
"Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması "Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması         
15:50
Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar         
15:49
Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu         
15:22

Son Dakika Haberleri
12:43 Emeklilerin maaş farkları ne zaman ödenecek? İşte o tarih
12:41 Erdoğan'la yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı! İşte Elon Musk'ın Türkiye planı
12:34 Muharrem İnce'den muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bomba iddia: O isme teklif götürdüler
12:26 Karda mahsur kalan belediye başkanı, vatandaşı kardan kurtarmaya gidiyormuş!
12:17 Evde 1 milyon lirası olduğunu düşünerek öldürmüşler! 6 şüphelinin iddianamesi tamamlandı
12:19 Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu
12:16 Nagehan Alçı: Başörtüsü yasaklarına karşı kampanyanın ilk imzacısıdır Sezen Aksu!
12:16 Yıldız Tilbe'den aşk itirafı: Benim için aşk olayı bitti
12:06 4 enstrüman hayata geçiriliyor! Merkez Bankası'ndan rezervleri 85 milyar dolar artıracak adım
11:59 Çalışma şartlarına isyan ettiler! Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore asker tarafından alıkonuldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2022 12:52:30. #1.12#
SON DAKİKA: Altay umut tüketiyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement