Altay umut tüketiyor

Spor Toto Süper Lig'de üst üste 8'inci mağlubiyetini evinde İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 yenilerek alan Altay, kümede kalma umutlarını yitirmeye başladı. Geçen sezon 1'inci Lig'de Play-Off finalini kazanarak 18 yıl sonra Süper Lig'e dönen siyah-beyazlılar, müthiş bir başlangıç yaptığı 2021-22 sezonunun 8'inci haftasından itibaren inanılmaz bir düşüş yaşadı. Konyaspor yenilgisiyle galibiyet özlemi 16 haftaya yükselen İzmir ekibinin kümede kalma barajıyla arasındaki puan farkı 8'e çıktı. Son 16 maçında 13 mağlubiyet, 3 beraberlik alan 18 puanlı 19'uncu sıradaki Altay sergilediği futbolla da ümit vermedi.

YENİ STADINDA YÜZÜ GÜLMEDİ

Altay'da Mustafa Denizli 'nin yerine teknik direktörlük görevine getirilen Mert Nobre de kötü gidişe engel olamadı. Siyah-beyazlı takımın başında çıktığı 3 maçta 3 yenilgi gören teknik patron Nobre, milli maç arasından sonra iyi sonuçlar alacaklarına inandığını dile getirdi. Yıllarca yenilenen haliyle açılmasını beklediği Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda çıktığı 4 maçta sıfır çeken Altay, ligde 6 Şubat'ta İzmir derbisinde Göztepe'ye konuk olacak. Siyah-beyazlılarda Şilili Pinares'in kırmızı kart cezalısı durumuna düşmesi moralleri bozarken, Afrika Uluslar Kupası'nda Gabon 'un elenmesiyle Poko'nun takıma dönecek olması teselli oldu. Altay, 26 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında Antalya 'da kampa girecek.EN KÖTÜ SERİYE İMZA ATTISüper Lig'de küme düştüğü 2002-03 sezonundaki 7 maçlık mağlubiyet serisini Konyaspor'a yenilerek geride bırakan Altay, Milli Lig'in başladığı 1959 sonrası tarihinin en kötü yenilgi serisine imza attı. İzmir temsilcisi en uzun kazanamama serisini ise 2'nci Lig'de küme düştüğü 2014-15'te 22 hafta ile yaşamıştı.TRANSFER TAHTASI KAPALI

Devre arasında sol kanat Erhan Çelenk'le yollarını ayırıp, kadro dışı kalan Tolga Ünlü'yü affeden siyah-beyazlılar, transfer yasağı nedeniyle kadrosunu takviye edemedi. İzmir temsilcisine, FIFA tarafından önümüzdeki iki dönem için transfer yasağı getirildiği öğrenildi. Altay'a eski yabancı oyuncusu Putsila'nın dava açtığı, ayrıca Olympique Lyon'un gurbetçi Melih Altıkulaç transferinden sezon başında vazgeçen Altay'ı FIFA'ya şikayet ettiği öğrenildi.