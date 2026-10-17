Altekma, Efeler Ligi'ne Spor Toto'yu 3-2 yenerek galibiyetle başladı - Son Dakika
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Altekma, Efeler Ligi'ne Spor Toto'yu 3-2 yenerek galibiyetle başladı

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Altekma, Efeler Ligi\'ne Spor Toto\'yu 3-2 yenerek galibiyetle başladı
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Efeler Ligi'nin ilk haftasında Altekma, sahasında Spor Toto'yu 3-2 mağlup etti. 27-29, 21-25, 25-9, 27-25 ve 15-13'lük setlerle tamamlanan mücadelede Altekma ilk haftadan galibiyetle ayrıldı.

Efeler Ligi'nin ilk haftasında Altekma sahasında Spor Toto'yu 3-2 mağlup etti.

Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Yavuz Akdemir, Gani Arslan

Altekma: Maksim Buculjevic, Jordan Ewert, Özgür Karababa, Jackson Young, Berk Dilmenler, Abdulvahap Han (Hüseyin Şahin, Baha Akcagöz, Tuna Uzunkol, Boğaçhan Zambak, Paolo Zonca, Oğuzhan Tarakçı)

Spor Toto: Ulaş Kıyak, Mustafa Koç, Lukas Vasina, Emre Tayaz, Jaima Herrera, Rares Balean (Hasan Yeşilbudak, Muhammet Aray, Ege Mehmet, İzzet Ünver, Kaan Bülbül, Tarık Erginay, Melih Sıratça)

Setler: 27-29, 21-25, 25-9, 27-25, 15-13

Kaynak: İHA
SporSon Dakika

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