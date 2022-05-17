Altınordu'da 10 yıllık Hüseyin Eroğlu dönemi sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

Altınordu'da 10 yıllık Hüseyin Eroğlu dönemi sona erdi

17.05.2022 18:26
Altınordu'da 10 yıllık Hüseyin Eroğlu dönemi sona erdi

Altınordu, 10 yıldır teknik direktörlük görevi yapan Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırdı.

Altınordu, 10 yıldır teknik direktörlük görevi yapan Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırdı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da bir devir sona erdi. Kırmızı-lacivertli kulüp, 10 yıldır teknik direktörlük görevini sürdüren Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırdı. Deneyimli teknik adam için veda töreni düzenlenirken, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Eroğlu'na plaket takdim etti. Başkan Özkan, sezon başında aldığı kararla sadece futbolcu değil teknik kadro yetiştireceklerini belirterek, her 5 yılda bir olmak üzere teknik kadronun değişeceğini açıklamıştı.

10 yıl görevde kaldı, birçok oyuncuyu yetiştirdi

7 Eylül 2012 tarihinde 39 yaşındayken Altınordu'da göreve başlayan Hüseyin Eroğlu, takımını ilk sezonunda şampiyonluğa ulaştırarak 3. Lig'den 2. Lig'e çıkarmıştı. İkinci sezonunda ise 2. Lig'den 1. Lig'e yükseltmişti. 2 yılda 2 şampiyonluk yaşayan Eroğlu, son 8 sezondur da TFF 1. Lig'de mücadele veriyordu. Bu süre içerisinde yetiştirici kimliğiyle öne çıkan kulüpte Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Barış Alıcı, Berke Özer, Enis Destan, Burak İnce gibi birçok ismi Türk futboluna kazandıran Eroğlu, son olarak geçtiğimiz sezon takımını play-off finaline yükseltmişti. Finalde Altay'a 1-0'lık skorla kaybeden Altınordu, Süper Lig'in kapısından dönmüştü. Bu sezon da özellikle sezonun son maçlarında gösterdiği performansla öne çıkan Eroğlu'nun ekibi son hafta öncesinde kümede kalmayı garantilemişti.

Altınordu'daki görevi boyunca toplamda 369 resmi maçta görev alan Eroğlu, bu maçlarda 167 galibiyet, 91 beraberlik ve 111 mağlubiyet elde etti. - İZMİR

YORUMLAR
500
Hüseyin Eroğlu: 'Aslolan kazanmaktı' Hüseyin Eroğlu: 'Aslolan kazanmaktı' Liverpool'da Klopp, adını tarihe yazdırmaya devam ediyor! FA Cup'ta 16 yıllık hasret sona erdi Liverpool'da Klopp, adını tarihe yazdırmaya devam ediyor! FA Cup'ta 16 yıllık hasret sona erdi
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu'da 10 yıllık Hüseyin Eroğlu dönemi sona erdi - Son Dakika


Son Dakika
18:15 Operasyonlar devam ediyor! İstanbul'da son bir hafta içinde 17 bin 116 düzensiz göçmen yakalandı
18:11 İtalya'da önemli transfer! Juventus'un başarılı futbolcusu Inter'e gidiyor
17:51 İsveç Başbakanı Andersson: NATO üyeliği konusunda Türkiye ile sorunları çözmeye hazırız
17:38 Ak Partili Derinci Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Aynur Doğan: Bizler "kaslarınızı" geliştireceğiniz kum torbası değiliz
17:29 9-5 çalıştığı gazeteciliği bırakıp cinsel film sektörüne girdi ama talih yüzüne gülünce başka yerden paraya para demedi
17:22 Arda Turan'dan sitem dolu paylaşım: Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin
17:18 Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya tutumu sonrası ABD'den şaşırtan Türkiye sözleri
17:07 Trabzonsporlu futbolcular Avrupa'nın radarında! Teklif üstüne teklif yağıyor
17:03 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz
16:36 Yatakta uyuyan karısına sarıldığını sandı, karşısındakiyle göz göze gelince korkudan titredi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 18:30:00. #1.13#
SON DAKİKA: Altınordu'da 10 yıllık Hüseyin Eroğlu dönemi sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement