Hüseyin Eroğlu'dan Altınordu'ya veda: "Bizimkisi bir yol hikayesiydi" - Son Dakika
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Hüseyin Eroğlu'dan Altınordu'ya veda: "Bizimkisi bir yol hikayesiydi"

17.05.2022 18:36
Hüseyin Eroğlu'dan Altınordu'ya veda: "Bizimkisi bir yol hikayesiydi"

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, 10 yıldır görev yaptığı kulübünden ayrıldı.

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, 10 yıldır görev yaptığı kulübünden ayrıldı. Deneyimli teknik adam, yayımladığı veda mesajında "Bizimkisi bir yol hikayesiydi" dedi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da 10 yıldır görev yapan Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, bugün kırmızı-lacivertli kulüpten ayrıldı. 49 yaşındaki teknik adam, bir veda mesajı yayımladı. Eroğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Biz başkanımız Seyit Mehmet Özkan ile yol arkadaşıydık. Daha önce hiç kimsenin yürümeye cesaret bile edemediği bir yola 10 yıl önce birlikte çıktık. Yol boyunca birbirimize Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Burak İnce, Ravil Tagir, Banş Alıcı, Berke Özer, Kerim Alıcı, Erce Kardeşler, Enis Destan ve daha onlarca genç futbolcunun hikayesini anlattık. Altınordu, 90 dakikaya ve futbol sahalarına asla ve asla sığmayacak büyük bir yol hikayesidir. Altınordu, tarihe tanıklık edenlerin değil, tarihi birlikte yazanların eseridir. Bu eserde küçük bir payım bile varsa, çocuklarımızın yarına güvenle bakmalarını sağlama yolunda katkı sağladıysam, kendimi dünyanın en mutlu insanı sayarım. Evet, bizimkisi bir yol hikayesiydi. Çok güzel başladı, çok güzel devam etti ve en güzel şekilde bitti. Her şeyin en iyisine layık olduğunu düşündüğüm Altınordu'nun, Türk futbolunun gelecek yapılanmasında bir mihenk taşı olacağına inanıyorum. Bu güzel hikayeyi yazan, başta başkanımız Seyit Mehmet Özkan olmak üzere herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyor ve artık yeni bir yol hikayesi yazmak üzere ayrılırken, bayrağı devrettiğim dostum Ufuk Kahraman'a başarılar diliyorum." - İZMİR

Hüseyin Eroğlu'dan Altınordu'ya veda: Bizimkisi bir yol hikayesiydi
Hüseyin Eroğlu'dan Altınordu'ya veda: Bizimkisi bir yol hikayesiydi
Hüseyin Eroğlu'dan Altınordu'ya veda: Bizimkisi bir yol hikayesiydi
Hüseyin Eroğlu'dan Altınordu'ya veda: Bizimkisi bir yol hikayesiydi

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Altınordu'da 10 yıllık Hüseyin Eroğlu dönemi sona erdi Altınordu'da 10 yıllık Hüseyin Eroğlu dönemi sona erdi Altınordu'da Eroğlu'nun 10 yıllık görevi sona erdi Altınordu'da Eroğlu'nun 10 yıllık görevi sona erdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Hüseyin Eroğlu'dan Altınordu'ya veda: 'Bizimkisi bir yol hikayesiydi' - Son Dakika


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