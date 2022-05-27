Altınordu'da kaptan Ahmet İlhan Özek, sözleşme yeniledi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, kaptan Ahmet İlhan Özek ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tecrübeli oyuncu Ahmet İlhan Özek, Altınordu A Takım Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Necati Özdeniz'in de katıldığı törende 2+1 yıllık mukaveleye imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özek, Altınordu Futbol Kulübü ile tekrar anlaşmaya vardığı için mutlu olduğunu belirtti.

Mehmet Necati Özdeniz de hocaları Ufuk Kahraman'ın raporu doğrultusunda kaptan Ahmet İlhan Özek ile tekrar anlaşmaya vardıklarını belirterek, "Kendisi takımımızda 'Abi' diye nitelendirdiğimiz oyunculardan birisi. Kendisi gelecek yıl da öz kaynak sistemimizden yetişen oyuncularımıza abilik edecek. Hocamızın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ediyoruz." diye konuştu.