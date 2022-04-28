Altınordu'da çıkış sürecek - Son Dakika

SPOR Toto 1'inci Lig'de deplasmanda Samsunspor'a 2-1 yenilerek 7 maçlık namağlup serisi sona eren Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, sezonu en iyi yerde bitirmek istediklerini söyledi. "Samsun'da son saniyede yediğimiz gol maçı kaybettirdi ama çıkışımız devam edecek" diyen teknik patron Hüseyin Eroğlu, "Kalan 4 haftada 3 karşılaşma oynayacağız. Takımımız son haftalardaki performansını sürdürecek. Rakibe karşı her anlamda üstündük. Kolay değil, zorlu maçlara çıktık. Ligi iyi bir yerde bitirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Zorlu periyotta bazı futbolculara fazla yük bindiğini ve takımda sakatlıklar yaşandığını dile getiren deneyimli teknik adam, "Samsunspor karşısında eksik oyuncularımız vardı. Cezalı olan Kubilay ve Ahmet İlhan, gelecek haftaki Kocaelispor müsabakasında görev yapabilecek. Sakatlık yaşayarak oyundan çıkmak zorunda kalan Ali Dere'nin durumu da ciddi değil. Maç yapmadan geçeceğimiz haftayı en iyi şekilde değerlendireceğiz" dedi.Küme düşme korkusunu üzerinden atamayan İzmir temsilcisi son 3 maçında Kocaelispor (D), Balıkesirspor ve Boluspor'la (D) karşılaşacak.

- İzmir