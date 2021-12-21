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Altınordu'da hedef 3'te 3 - Son Dakika

Altınordu'da hedef 3'te 3

21.12.2021 12:27
Altınordu'da hedef 3'te 3

SPOR Toto 1'inci Lig'de son 2 maçında Kocaelispor ve Balıkesirspor'u mağlup ederek moral bulan düşme hattındaki Altınordu, cuma günü konuk edeceği Beypiliç Boluspor'u da dize getirerek ilk yarıyı 3'te 3'lük seriyle kapatmayı hedefliyor.

SPOR Toto 1'inci Lig'de son 2 maçında Kocaelispor ve Balıkesirspor'u mağlup ederek moral bulan düşme hattındaki Altınordu, cuma günü konuk edeceği Beypiliç Boluspor'u da dize getirerek ilk yarıyı 3'te 3'lük seriyle kapatmayı hedefliyor. Son 4 haftada 3 galibiyet aldıklarını dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Oyunumuzun gelişimi skora yansımaya başladı. Aldığımız sonuçlar bizim için sürpriz değil, bu skorların geleceğini biliyorduk" dedi.

"Oyun sistemimiz bizim için çok önemli" ifadelerine kullanan deneyimli teknik adam, "Tek hedefimiz ilk yarının son maçında evimizde Boluspor'u yenerek 22 puanla devreyi kapatmak" diye konuştu. Ligde 19 puanla 16'ncı sırada yer alan İzmir temsilcisi, 21 puanlı 13'üncü basamaktaki rakibini mağlup etmesi halinde düşme hattından kurtularak devre arasına umutlu girecek. Altınordu ara transfer döneminde takviye yaparak ikinci yarıda üst sıralara tırmanmak istiyor.

KAPTAN TAKIMA DÖNÜYOR

?Altınordu'da Ziraat Türkiye Kupası'nda gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç men cezası alan, 1 müsabakada da sarı kart cezası nedeniyle görev yapamayan kaptan Ahmet İlhan Özek, Boluspor karşısında takımdaki yerini alabilecek. İzmir'deki 2-1'lik Ankaragücü galibiyetinde attığı 2 golle takımına 3 puan getirdikten sonra Samsunspor, Kocaelispor ve Balıkesirspor müsabakalarında kadroda yer almayan tecrübeli futbolcunun forma hasreti sona erecek. Arminia Bielefeld'e transfer olan Burak İnce'nin veda ettiği kırmızı-lacivertlilerde kadro dışı kalan Enis'e henüz af çıkmadı.


Balıkesirspor, Spor Toto, Altınordu, Boluspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altınordu'da hedef 3'te 3 - Son Dakika Spor


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