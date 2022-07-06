Altınordu'da hedef Süper Lig - Son Dakika
Üye Girişi

Altınordu'da hedef Süper Lig

06.07.2022 11:56
Altınordu'da hedef Süper Lig

SPOR Toto 1'inci Lig'de 12 Ağustos'ta başlayacak yeni sezonun ilk haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Altınordu'da fikstür çekimine katılan Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler, fikstürü ve kulübün hedeflerini açıkladı.

SPOR Toto 1'inci Lig'de 12 Ağustos'ta başlayacak yeni sezonun ilk haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Altınordu'da fikstür çekimine katılan Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler, fikstürü ve kulübün hedeflerini açıkladı. "Süper Lig kadar zorlu bir sezon bizi bekliyor" diyen Erbesler, "Amansız bir mücadele izleyeceğiz. Fikstürün avantajı veya dezavantajı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü her takım herkesle oynayacak. Sezonu Gençlerbirliği maçıyla açıyoruz. Liglerin başlaması da bir hafta ertelendi. Ona göre düzenlemeler yapıldı" dedi.

Yeni sezonun kendileri adına çok değerli olduğunu kaydeden Can Erbesler, "Başkanımız Seyit Mehmet Özkan da futbolcularımızla yaptığı toplantıda hedefi ilk 6 olarak belirledi. Geçen yılın son 10 maçındaki başarılı performansımızı görünce bu durum hepimizi heyecanlandırdı. Bu sene hedefimizi büyüttük. Neden Süper Lig olmasın diyoruz. Bunu da buradan herkese ilan ediyoruz. Bu toprakların çocuklarına güveniyoruz. Yine yabancı oyuncu oynatmadan öz kaynak sistemimizden yetişen oyuncuların çoğunlukta olduğu kadromuzda geçen yılın iskeleti korundu. Yeni takviyeler yapıldı. Transferlerle kadromuzu güçlendirmeye devam edeceğiz. 100'üncü yılımızda İzmir taraftarı bizi yalnız bırakmasın" mesajı verdi.


- İzmir
YORUMLAR
500
Otomobil dereye uçtu, Cansu hayatını kaybetti (2) Otomobil dereye uçtu, Cansu hayatını kaybetti (2) Altınordulu futbolcu Ali Dere: 'Çok iyi bir ekip olduk' Altınordulu futbolcu Ali Dere: 'Çok iyi bir ekip olduk'
Kaynak: DHA

Gençlerbirliği, Altınordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu'da hedef Süper Lig - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:59 Oğuzhan Koç'un karın kasları gerçek mi? Sosyal medya kullanıcıları aynı yorumu yapıyor: Ameliyatla kas yaptırmış
11:53 1 yıldır aşk yaşayan Hilal Altınbilek ile Metin Hara çifti dünyaevine giriyor
11:50 Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmışlardı! İzmir Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve 31 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı
11:46 Mustafa Destici mazottaki artışın nedeni olarak küresel enerji fiyatlarını gösterdi: Aylık giderlerimiz 60-70 bin liraya çıktı
11:45 Ümit Özdağ'ın iddiası ortalığı karıştırdı! Esenler Kaymakamlığı, "Afganlar Suriyeli kıza tecavüz etti" sözlerini yalanladı
11:42 Ankara'da ekmeğe 1 lira zam geldi
11:40 Hekimlerden yurt dışında çalışabilmek için gerekli olan iyi hal belgesine yoğun talep: Haziranda 229 başvuru daha geldi
11:31 Prof. Dr. Canan Karatay tavsiye etti: Evinizin başköşesinde zeytinyağı olsun
11:27 Galatasaray formasını giyinen Paraguay'daki bir takım turnuvanın şampiyonu oldu! "Her maçını izliyoruz"
11:22 Gram altının fiyatı 980 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 12:03:38. #1.12#
SON DAKİKA: Altınordu'da hedef Süper Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement