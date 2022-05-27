Altınordu'da kaptan Ahmet İlhan yuvada kaldı - Son Dakika
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Altınordu'da kaptan Ahmet İlhan yuvada kaldı

27.05.2022 17:33
Altınordu'da kaptan Ahmet İlhan yuvada kaldı

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, kaptan Ahmet İlhan Özek ile yeniden anlaşmaya vardı.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, kaptan Ahmet İlhan Özek ile yeniden anlaşmaya vardı.

Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre tecrübeli oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. Kaptan Ahmet İlhan Özek, Altınordu A Takım CEO'su Mehmet Necati Özdeniz'in de katıldığı törenle resmi imzayı attı. Tecrübeli sağ kanat, Altınordu ile tekrar anlaşmaya vardığı için mutlu olduğunu söyledi. Altınordu Üst Yöneticisi Mehmet Necati Özdeniz, "Kaptan Ahmet İlhan Özek ile tekrar anlaşmaya vardığımız için mutluyuz. Hocamız Ufuk Kahraman'ın raporu doğrultusunda kaptanımızla tekrar anlaşmaya vardık. Kendisi takımımızda ağabey diye nitelendirdiğimiz oyunculardan birisi. Kendisi gelecek yıl da öz kaynak sistemimizden yetişen oyuncularımıza ağabeylik edecek. Hocamızın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ediyoruz" diye konuştu.


Altınordu'da kaptan Ahmet İlhan yuvada kaldı
Altınordu'da kaptan Ahmet İlhan yuvada kaldı
Altınordu'da kaptan Ahmet İlhan yuvada kaldı
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Kaynak: DHA

Ahmet İlhan Özek, Altınordu, Spor Toto, su, Spor, Son Dakika

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