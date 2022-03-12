Altınordu'da Şeref ilk 11'e döndü - Son Dakika
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Altınordu'da Şeref ilk 11'e döndü

12.03.2022 10:52
Altınordu'da Şeref ilk 11'e döndü

Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altınordu'da sol kanat Şeref Özcan, son 2 maçta ilk 11'de görev alarak formasına kavuştu.

Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altınordu'da sol kanat Şeref Özcan, son 2 maçta ilk 11'de görev alarak formasına kavuştu. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu sezon fazla şans bulamayan gurbetçi futbolcu, son 2 haftada oynanan Nasadoge Menemenspor (D) ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakalarında bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıktı.

Eski takımı Menemenspor önünde 61'inci dakikada oyundan alınan Şeref, Erzurum randevusunda ise 90 dakika sahada kaldı. Bu sezon 11 maçta toplam 345 dakikada görev yapan 25 yaşındaki futbolcu skor katkısı ise sağlayamadı.


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Kaynak: DHA

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