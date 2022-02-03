Altınordu'da tek hedef 3 puan

Spor Toto 1'inci Lig'de ikinci yarının ilk 3 maçını kaybederek düşme hattına dönen 16'ncı sıradaki 22 puanlı Altınordu, cumartesi günü deplasmanda bir basamak altında yer alan 20 puanlı Bursaspor'la oynayacağı karşılamaya mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Bursaspor'u mağlup etmek istediklerini söyleyen teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Milli arada eksikliklerimizi giderdik. Geçen hafta sonu Süper Lig ekiplerinden Göztepe ile oynadığımız özel maç bizim için umut verici oldu. Her zaman dediğim gibi oyunumuzu geliştirmeye çalışıyoruz. Bazı eksiklerimiz de var ama bunları bahane olarak görmüyoruz. Bursaspor maçını kazanarak kritik bir hamle yapmış olacağız" diye konuştu. Altınordu ilk yarıda rakibini evinde 2-1 mağlup etmişti.

METİN OKTAY ANILDIAltınordu, Türk futbolunun unutulmaz oyuncularından ve İzmir'in yetiştirdiği en önemli sporculardan olan "Taçsız Kral" lakaplı Metin Oktay'ı dün doğum gününde andı. Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'ndeki Metin Oktay Heykeli'nin önünde toplu fotoğraf çekimi ile başlayan etkinliğe teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Serhat Demirel, Altınordu Tarihçisi Kenan Akseki, Spor Yazarı Ahmet Çakır, Altınordu Futbol Akademisi yöneticileri, antrenörler ve sporcular katıldı.