Altınordu'da Ufuk Kahraman dönemi - Son Dakika
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Altınordu'da Ufuk Kahraman dönemi

17.05.2022 19:38
Altınordu'da Ufuk Kahraman dönemi

Altınordu, Hüseyin Eroğlu'dan boşalan teknik direktörlük görevine Ufuk Kahraman'ı getirdi.

Altınordu, Hüseyin Eroğlu'dan boşalan teknik direktörlük görevine Ufuk Kahraman'ı getirdi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, 10 yıllık teknik direktörü Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırmıştı. Kırmızı-lacivertliler, 10 yıldır kulüpte görev bulunan ve uzun süredir Hüseyin Eroğlu'nun yardımcılığını yapan yardımcı Ufuk Kahraman'ı teknik direktörlük görevine getirdi.

Kırmızı-lacivertli kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla Ufuk Kahraman'ın görevine başladığını belirterek başarılar diledi.

BAŞKAN ÖZKAN, SEZON BAŞINDA ALDIĞI KARARI UYGULADI

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, sezon başında aldığı kararla sadece futbolcu değil, teknik direktör de yetiştireceklerini ifade ederek, her 5 yılda bir olmak üzere teknik kadronun değişeceğini açıklamıştı. Bu çerçevede Ufuk Kahraman, Hüseyin Eroğlu'nun ardından kulüp içinden yetişen ikinci teknik adam oldu.

(Salih Yılmazsoy/İHA)

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Altınordu'da 10 yıllık Hüseyin Eroğlu dönemi sona erdi Altınordu'da 10 yıllık Hüseyin Eroğlu dönemi sona erdi Köprübaşı Belediyespor'da Akın Kahraman dönemi Köprübaşı Belediyespor'da Akın Kahraman dönemi
Kaynak: İHA

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