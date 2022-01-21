Üye Girişi
Altınordu, galibiyet serisini yeniden başlatmak istiyor - Son Dakika

Altınordu, galibiyet serisini yeniden başlatmak istiyor

21.01.2022 10:57

- Altınordu, galibiyet serisini yeniden başlatmak istiyor Altınordu'da futbolcular Sami Satılmış ve Şeref Özcan, yarın oynayacakları İstanbulspor maçını kazanarak tekrar çıkışa geçmek istediklerini söyledi.

- Altınordu, galibiyet serisini yeniden başlatmak istiyor

İZMİR - Altınordu'da futbolcular Sami Satılmış ve Şeref Özcan, yarın oynayacakları İstanbulspor maçını kazanarak tekrar çıkışa geçmek istediklerini söyledi. Kırmızı-lacivertlilerde bir süredir sakatlıkları bulunan Ahmet İlhan Özek ve Kürşad Sürmeli iyileşirken, Recep Aydın, Emirhan Emir ve Ahmet Dereli'nin tedavileri sürüyor.

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Altınordu, yarın İstanbulspor'u konuk edecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Maç öncesinde kırmızı-lacivertli ekipte futbolcular Sami Satılmış ve Şeref Özcan açıklamalarda bulundu.

"Hocamın güvenini boş çıkarmamak için elimden geleni yapıyorum"

İstanbulspor ile önemli bir maç oynayacaklarını belirten Sami Satılmış, "Sahamızda oynayacağımız maçı kazanıp tekrar çıkışa geçmek istiyoruz. Teknik Direktörümüz Hüseyin Eroğlu bana güveniyor ve forma şansı veriyor. Hocamın güvenini boşa çıkarmamak için sahada elimden geleni yapıyorum" şeklinde konuştu.

Şeref Özcan: "İstanbulspor maçını kazanıp çıkış serisi yakalamak istiyoruz"

Uzun bir sakatlık sürecinin ardından yeniden takıma dönen Şeref Özcan da, "Bu ligde her takım her takımı yenebiliyor. Alınacak iki üç galibiyet bir anda sizi yukarı sıralara doğru taşıyor. Her karşılaşmayı maç maç düşünmek lazım. Puanlar birbirine çok yakın. İstanbulspor maçını kazanıp bir çıkış serisi başlatmak istiyoruz" diye konuştu.

Sakat futbolcuların son durumu

Öte yandan Altınordu'da bir süredir sakatlığı bulunan santrfor Ahmet İlhan Özek ve orta saha oyuncusu Kürşad Sürmeli'nin iyileştiği duyuruldu. Kırmızı-lacivertlilerde, Keçiörengücü karşılaşmasında sol arka adalesinde yırtık tespit edilen Recep Aydın ve Keçiörengücü U19 maçında sağ ayak birinci parmak distal falanksında kırık oluşan Emirhan Emir'in tedavileri devam ederken, son antrenmanda ayak bileğinin burkulması sonucu bağlarında zorlanma ve ödem oluşan Ahmet Dereli'nin ise tedavi ve rehabilitasyon programının sürdüğü ve oyuncunun saha çalışmalarının başladığı öğrenildi.

Altınordu, galibiyet serisini yeniden başlatmak istiyor
Altınordu, galibiyet serisini yeniden başlatmak istiyor
Altınordu, galibiyet serisini yeniden başlatmak istiyor

YORUMLAR
500

Ahmet İlhan Özek, İstanbulspor, Recep Aydın, Altınordu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Altınordu, galibiyet serisini yeniden başlatmak istiyor - Son Dakika Spor


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir         
17:39
Uçakta olay yaratan iddia: Uyuyan kadın yolcunun göğsüne dokunurken yakalandı Uçakta olay yaratan iddia: Uyuyan kadın yolcunun göğsüne dokunurken yakalandı         
17:32
Hemşire Ömür Erez'i katleden Rahmi Uygun tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi Hemşire Ömür Erez'i katleden Rahmi Uygun tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi         
17:00
Böyle rezillik görülmedi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu Böyle rezillik görülmedi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu         
16:48
Üç fenomen, yerde buldukları kartla rahat rahat alışveriş yaptı, foyalarını sosyal medya ele verdi Üç fenomen, yerde buldukları kartla rahat rahat alışveriş yaptı, foyalarını sosyal medya ele verdi         
15:57
Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti         
15:38
Destici "Kuzu kestiriyorum" sözlerinin arkasında: Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştiremez! Destici "Kuzu kestiriyorum" sözlerinin arkasında: Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştiremez!         
14:31
Fenerbahçe'de Sivas maçı öncesi deprem! Koronavirüs yakalarından düşmüyor Fenerbahçe'de Sivas maçı öncesi deprem! Koronavirüs yakalarından düşmüyor         
14:13
Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti         
13:18
Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı         
12:37
Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak         
11:10
Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı         
10:55
Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL         
10:34
Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti         
10:02
Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı         
09:07
HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan         
09:06

Son Dakika Haberleri
17:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir
17:35 Katledilen hemşire Ömür Erez'in kızının tabut başındaki hali kahretti
17:32 Uçakta olay yaratan iddia: Uyuyan kadın yolcunun göğsüne dokunurken yakalandı
17:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna-Rusya gerilimiyle ilgili açıklama: Barış için arabulucu olabiliriz
16:59 Hemşire Ömür Erez'i katleden Rahmi Uygun tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi
16:53 İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı, uyarı üstüne uyarı yapıldı
16:50 Elektrik zamlarına karşı kampanya başlatıldı! On binlerce vatandaş imzaladı
16:48 Böyle rezillik görülmedi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu
16:21 Kıbrıs Zafere Doğru'nun yeni bölümü bu akşam ekranlarda! Kemal ve Derviş, Ankaralı ile gizli görevlerine başlar
16:20 Netflix, abone sayısı beklentisi sonrası borsada çakıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2022 17:46:38. #1.13#
SON DAKİKA: Altınordu, galibiyet serisini yeniden başlatmak istiyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement