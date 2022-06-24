Altınordu'nun eli boş kaldı - Son Dakika
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Altınordu'nun eli boş kaldı

24.06.2022 11:10
Altınordu'nun eli boş kaldı

Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Altınordu, geçen sezon Bursaspor'a sattığı eski kalecisi Erhan Erentürk'ün Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor'a transferinden pay elde edemeyecek.

Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Altınordu, geçen sezon Bursaspor'a sattığı eski kalecisi Erhan Erentürk'ün Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor'a transferinden pay elde edemeyecek. İzmir kulübünden 2.7 milyon TL karşılığında 2021-22 sezonu öncesi Bursaspor'a 3 yıllığına transfer olan kaleci Erhan'ın kontratında bir sonraki satışından yüzde 25 pay alma maddesi yer alıyordu.

Geçen sezon 22 karşılaşmada görev yaptığı Bursaspor'la küme düşme üzüntüsü yaşayan 27 yaşındaki file bekçisi ödemesi yapılmayınca sözleşmesini tek taraflı feshetti. Konyaspor'a 3 yıllığına bedelsiz transfer olan Erhan, böylelikle eski kulübü Altınordu'ya da para kazandıramadı. Tecrübeli eldiven, Karşıyaka'dan transfer olduğu Altınordu'da 3 sezon geçirmişti.

SEZONU 25 KİŞİLİK KADROYLA AÇACAK

Yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran Pazartesi akşamı Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde başlayacak Altınordu, 25 kişilik kadrosuyla topbaşı yapacak. İdman öncesinde Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın takımın kaldığı Beytullah Baliç Yerleşkesi'nde oyuncularla bir araya geleceği açıklandı. Altınordu, 15'i özkaynak sisteminden yetişen, toplam 25 oyuncu ile sezon çalışmalarına başlayacak. Takımın, hazırlık maçlarının programı ise henüz netleşmedi.


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Kaynak: DHA

Bursaspor, Konyaspor, Altınordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu'nun eli boş kaldı - Son Dakika

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