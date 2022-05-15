Altınordu şampiyon gibi sevindi - Son Dakika
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Altınordu şampiyon gibi sevindi

15.05.2022 12:35
Altınordu şampiyon gibi sevindi

SPOR Toto 1'inci Lig'de evinde ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta Balıkesirspor'u 2-1 yenerek bitime 1 hafta kala kümede kalışını resmen ilan eden Altınordu, son düdüğün ardından hem sahada hem de soyunma odasında şampiyon olmuşçasına sevinç yaşadı.

SPOR Toto 1'inci Lig'de evinde ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta Balıkesirspor'u 2-1 yenerek bitime 1 hafta kala kümede kalışını resmen ilan eden Altınordu, son düdüğün ardından hem sahada hem de soyunma odasında şampiyon olmuşçasına sevinç yaşadı. Haftalar önce lige mendil sallayan rakibi karşısında geriye düştükten sonra bir de penaltı kaçırarak soyunma odasına stres altında giren İzmir temsilcisi, ikinci yarıda Hüsamettin ve Ahmet Dereli'nin golleriyle üstünlük sağlayıp hedefe ulaştı.

Menemenspor, Kocaelispor ve Bursaspor'un rakiplerine yenilerek küme düşmesiyle ligde kalmayı garantileyen kırmızı-lacivertliler, bitiş düdüğüyle birlikte Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nı bayram yerine çevirdi. Lige tutunmayı birbirlerine sarılarak kutlayan Altınordulu futbolcular ve teknik heyet, verdikleri kurtuluş savaşını kazanarak derin bir nefes aldı. Sezonun ikinci yarısına üst üste 7 mağlubiyet alarak başlayan Altınordu, son 10 haftada 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alarak kümede kalmayı başardı.

EROĞLU: "OYUNCULARIMLA KENETLENDİK"Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, geçen yıl Play-Off finali oynadıktan sonra bu sezonun kendileri için daha anlamlı hale geldiğini belirterek, "Sezona iyi başlayamadık. 7 maçlık mağlubiyet serisi oldu. Bu serilerden sonra, 'Altınordu ligi çeviremez' yorumları yapıldı. Her yıl seriler yakalıyorduk bu sezon da yakalayacağımızı hep söylemiştim. Bu kimseye inandırıcı gelmiyordu ama oyuncularımla beraber kenetlendik. Menemen maçı ile başlayan ateşimiz şu ana kadar geldi" dedi.

Sezonun ikinci yarısında Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Ümraniyespor ve Ankaragücü'nü yendiklerini hatırlatan Hüseyin Eroğlu, "Çok kolay bir sezon geçmedi. Balıkesirspor maçının da zor geçeceğini biliyorduk. Geriye de düşsek oyundan kopmadık. İki tane penaltı kaçırsak da maçı kazanmayı bildik. Sezon başında birçok oyuncumuzun ayrıldığı, yeniden kurguladığımız ve Türk oyuncuları ile oluşturduğumuz kadro ile ligde kalmayı başardık. Zorlu bir sezonu çok güzel tamamladık" diye konuştu.


- İzmir
Altınordu şampiyon gibi sevindi
Altınordu şampiyon gibi sevindi
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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altınordu şampiyon gibi sevindi - Son Dakika


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