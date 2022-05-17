Altınordu, teknik direktörlüğe Ufuk Kahraman'ı getirdi - Son Dakika
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Altınordu, teknik direktörlüğe Ufuk Kahraman'ı getirdi

17.05.2022 20:10
Altınordu, teknik direktörlüğe Ufuk Kahraman'ı getirdi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun yerine yardımcısı Ufuk Kahraman'ı getirdi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun yerine yardımcısı Ufuk Kahraman'ı getirdi.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, "Gün içinde Başkanımız Seyit Mehmet Özkan ile bir araya gelen ve vedalaşan Hüseyin Eroğlu'nun yerine A Takım Antrenörümüz Ufuk Kahraman, A Takım Teknik Direktörü olarak görev yapacak." denildi.

Futbolculuk döneminde İzmirspor, Salihlispor, Bucaspor, Manisaspor, Göztepe ve Bergamaspor'da forma giyen 45 yaşındaki Ufuk Kahraman, Altınordu'da Eroğlu'nun yardımcılığını yapıyordu.

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Kaynak: AA

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