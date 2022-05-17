Amedspor-Tarsus İdman Yurdu maçında taraftar rekoru - Son Dakika
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Amedspor-Tarsus İdman Yurdu maçında taraftar rekoru

17.05.2022 10:51
Amedspor-Tarsus İdman Yurdu maçında taraftar rekoru

TFF 2. Lig play-off çeyrek final maçında Amed Sportif Faaliyetler, penaltı atışları sonucu Tarsus İdman Yurdu'na 7-6 yenilerek Spor Toto 1. Lig hayallerine veda etti.

TFF 2. Lig play-off çeyrek final maçında Amed Sportif Faaliyetler, penaltı atışları sonucu Tarsus İdman Yurdu'na 7-6 yenilerek Spor Toto 1. Lig hayallerine veda etti. Tribünlerde 40 bin taraftar yer alırken, 15 bin kişi ise stadın kapasitesi aşıldığı için dışarıda kaldı.

Diyarbakır'dan Hakkari ve Şırnak'a kadar tüm bölge Amedspor için kenetlendi ancak mutlu sona ulaşılamadı. Diyarbakırspor, Batman Petrolspor, Diyarbekirspor, Vanspor başta olmak üzere birçok kulübün taraftarı maça akın ederek Amedspor'a destek verirken, müsabakaya dakikalar kala dolan stadyumda muhteşem bir atmosfer oluştu. On binlerce taraftar güzel bir atmosfer oluşturarak futbolcuları motive etti.

Taktik mücadelesi şeklinde geçen maçın ilk 45 dakikasında Amedspor, uzaktan şutlar dışında gole yaklaşamadı.

Mervan Çelik net fırsatlar kaçırdı

Karşılaşmanın sonlarına doğru iki takım da net fırsatlar kaçırdı. 85. dakikada Amedspor'dan Mervan Çelik, uygun durumda topu kaleci Abdulaziz'e nişanladı. 89. dakikada Tarsus İdman Yurdu'nda Alperen, karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci Cantuğ'u geçemedi. 90 dakikada eşitlik bozulmayınca uzatmalara geçildi.

Bu bölümde de en net pozisyonu Amedspor'dan Mervan Çelik, kaleci ile karşı karşıya kaldığı anda harcadı. 120 dakikada taraflar üstünlük sağlayamayınca seri penaltı atışlarına geçildi.

İki takım da ilk 6 penaltı vuruşunu gole çevirdi

Amedspor'da Kutay Yokuşlu'nun kullandığı 7. penaltı atışını Tarsus İdman Yurdu kalecisi Abdulaziz Demircan kurtarınca, konuk takım yarı finale yükseldi. Maçın ardında Amedsporlu futbolcular sahada gözyaşlarına hakim olamazken, taraftarlar da derin üzüntü ve hayal kırıklığı yaşadı. - DİYARBAKIR

Amedspor-Tarsus İdman Yurdu maçında taraftar rekoru
Amedspor-Tarsus İdman Yurdu maçında taraftar rekoru

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Türkiye Futbol Federasyonu, Play Off, Amedspor, Tarsus, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Amedspor-Tarsus İdman Yurdu maçında taraftar rekoru - Son Dakika


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