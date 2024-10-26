Anadolu Efes 4'te 4 Yaptı - Son Dakika
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Spor

Anadolu Efes 4'te 4 Yaptı

Anadolu Efes, Aliağa Petkimspor'u 85-79 mağlup ederek ligdeki 4. galibiyetini aldı.

26.10.2024 18:21
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İZMİR,

SALON: Enka

HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Alper Özgök, Tolga Akkuşoğlu

ALİAĞA PETKİMSPOR: Russell 5, Tyree 27, Yavuz Gültekin 5, Aldridge 6, Echenique 13, Van Beck 6, Wright 4, Murat Kuntker 2, Troy Selim Şav 9, Karahan Efeoğlu 2

ANADOLU EFES: Nwora 35, Thompson 9, Poirier 9, Doğuş Özdemiroğlu 11, Ercan Osmani 2, Beaubois, Rıdvan Öncel, Johnson 3, Oturu 8, Erkan Yılmaz, Willis 8

1'İNCİ PERİYOT: 19-24

İLK YARI: 43-47

3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-69

BASKETBOL Süper Ligi'nde Anadolu Efes deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 85-79 mağlup ederek 4'te 4 yaptı. Maça Tyree ve Aldridge'in sayılarıyla önde başlayan ev sahibi yine Tyree'nin üçlüğüyle skoru 11-4'e getirdi. Anadolu Efes'te Thompson bu bölümde farkın açılmasına izin vermedi. Farkı kapatan konuk ekip, Nwora'nın 3 sayılık isabetiyle ilk kez 15-13 öne geçti. İlk periyot Anadolu Efes'in 24-19 üstünlüğüyle sonuçlandı. Çekişmeli geçen ikinci periyot sonrası devre arasına 47-43 konuk takımın üstünlüğüyle girildi. Üçüncü periyotta farkı 16 sayıya kadar çıkaran Efes son 10 dakikaya 69-56 önde başladı. Son bölümde ev sahibi Tyree ile farkı 3 sayıya kadar indirse de Anadolu Efes Thompson'un son anlardaki serbest atışlarıyla maçtan 85-79 galip ayrıldı. Konuk ekipte Nwora 35 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Anadolu Efes 4'te 4 Yaptı - Son Dakika

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