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Anadolu Efes: 78-73 - Son Dakika

Anadolu Efes: 78-73

23.01.2022 19:59
Anadolu Efes: 78-73

SALON: Mustafa Kemal AtatürkHAKEMLER: Kerem Baki (xx), Mehmet Serdar Ünal (xx), Musa Kazım Çetin (xx)PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xxx) 10, Blackmon (x), Colson (xxx) 20, Burak Can (xxx) 8, Tyus (xxx) 17, Can Korkmaz (xxx) 15, Yunus (x), Berkan (xx) 4, Mahir (xx) 4ANADOLU EFES: Micic (xxx) 21,...

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Kerem Baki (xx), Mehmet Serdar Ünal (xx), Musa Kazım Çetin (xx)PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xxx) 10, Blackmon (x), Colson (xxx) 20, Burak Can (xxx) 8, Tyus (xxx) 17, Can Korkmaz (xxx) 15, Yunus (x), Berkan (xx) 4, Mahir (xx) 4ANADOLU EFES: Micic (xxx) 21, Beaubois (xx) 9, Simon (xxx) 16, Moerman (xxx) 11, Dunston (x) 5, Egemen (xx) 6, Buğrahan (x) 3, Yiğitcan (x) 2, Erten (x)1'İNCİ PERİYOT: 25-21İLK YARI: 37-373'ÜNCÜ PERİYOT: 54-56ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, evinde Anadolu Efes'i 78-73 mağlup etti. Geçen hafta deplasmanda Bahçeşehir Koleji önündeki mağlubiyeti telafi eden İzmir ekibi, ligde 18 maçta 12 galibiyete ulaşıp ilk 4 yarışındaki iddiasını sürdürdü. Anadolu Efes ise 17 maçta 13 galibiyette kaldı.Hafta içinde FIBA Şampiyonlar Ligi Play-In etabında Lenovo Tenerife'yle üst üste 2 maça çıkıp Avrupa'ya veda eden Pınar Karşıyaka'da koronavirüs testi pozitif çıkan Amath M'Baye forma giyemedi. Karşıyaka'da teknik ekipten Sinan Aksoylar, idari kadrodan da Genel Menajer Selim Çınar ve Takım Menajeri Emin Saraç'ın PCR testleri pozitif sonuçlandı. Semih Erden ile Roll'ün ameliyat olduğu Karşıyaka'da ilk yarıda rakip pota altında sakatlanan Blackmon da maça devam edemezken, Colson 20, Tyus 17, Can Korkmaz 15 sayıyla galibiyete katkı yaptı. Anadolu Efes de deplasmana 10 kişilik kadroyla gelebildi.Maçın başında iki ekip de pota altından sayılar bulurken Burak Can, Tyus ve Colson'la etkili olan Karşıyaka, öne geçip farkı 7 sayıya kadar çıkardı. İlk periyot 25-21 sonuçlandı. İkinci periyodun başında ev sahibi 31-21'le farkı 10 sayıya kadar taşısa da Micic ve Simon'la farkı eriten konuk ekip, Egemen'in devrenin bitimine 45 saniye kala turnikesiyle 37-37 eşitliği yakaladı. İlk yarı bu basketle bitti. Üçüncü periyotta öne geçip farkı açan taraf Anadolu Efes oldu. Fark 6 sayıya çıksa da Karşıyaka rakibine Can Korkmaz'ın üst üste basketleriyle karşılık verip skoru yeniden eşitledi. Dördüncü periyot 56-54 Anadolu Efes üstünlüğüyle başladı. Son periyotta pota altında Tyus, Berkan ve Taylor'ın kritik basketleriyle yeniden öne geçip 7 sayılık üstünlüğü bulan Karşıyaka, rakibinin kendisini yine yakalamasına izin vermeyip salondan 78-73'lük galibiyetle ayrıldı.

- İzmir
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Anadolu Efes, Can Korkmaz, Burak Can, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Anadolu Efes: 78-73 - Son Dakika Spor


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