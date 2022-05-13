Anadolu Efes: 79-73 - Son Dakika
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Anadolu Efes: 79-73

13.05.2022 21:53
Anadolu Efes: 79-73

SALON: Mustafa Kemal AtatürkHAKEMLER: Aytuğ Ekti (xx), Alper Altuğ Köselerli (xx), Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu (xx)PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xxx) 20, Roll (xxx) 20, Colson (xxx) 12, M'Baye (xxx) 6, Tyus (xxx) 12, Can Korkmaz (xx) 4, Murat (x), Mahir (x) 1, Yunus (xx) 4ANADOLU EFES: Larkin (xxx)...

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Aytuğ Ekti (xx), Alper Altuğ Köselerli (xx), Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xxx) 20, Roll (xxx) 20, Colson (xxx) 12, M'Baye (xxx) 6, Tyus (xxx) 12, Can Korkmaz (xx) 4, Murat (x), Mahir (x) 1, Yunus (xx) 4ANADOLU EFES: Larkin (xxx) 11, Ahmet Buğrahan (xx) 9, Anderson (xx) 7, Singleton (xxx) 15, Pleiss (xx) 6, Dunston (xxx) 13, Bryant (xx) 6, Erten (x) 1, Yiğitcan (x), Ömer Can (xx) 51'İNCİ PERİYOT: 21-22DEVRE: 49-42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-57

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final ikinci karşılaşmasında Anadolu Efes'i evinde tıklım tıklım dolu tribünler önünde 79-73 mağlup eden Pınar Karşıyaka, seriyi üçüncü maça taşıdı. Eşleşmenin İstanbul'daki ilk maçını 80-66 kaybettikten sonra güçlü rakibini rövanşta Blackmon, Berkan, Burak Can ve Semih Erden gibi önemli eksiklerine rağmen müthiş taraftar desteğiyle mağlup etmeyi başaran Kaf-Kaf'ta Roll ve Taylor 20'şer sayıyla galibiyetin mimarları oldu. İki takım arasındaki üçüncü ve son maç 15 Mayıs Pazar günü İstanbul'da oynanacak. Rakibini mağlup eden taraf adını yarı finale yazdıracak.

Maçın başında Anadolu Efes'ten Larkin ve Pleiss'in üçlüklerine Pınar Karşıyaka, Roll'la karşılık verdi. Konuk ekibin öne geçip farkı 5 sayıya kadar çıkardığı bölümde ev sahibi M'Baye ile rakibini yakaladı. İlk periyot 22-21 Anadolu Efes üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci periyotta 3 dakika boyunca rakibine sayı şansı tanımayıp 12-0'lık seriyle öne geçen Karşıyaka, devrenin bitimine 4 dakika 44 saniye kala Taylor'un sayısıyla 39-28 üstünlüğü yakalayıp farkı 11 sayıya kadar çıkardı. Anadolu Efes, Larkin'in devreye girmesiyle oyundan kopmadı. İlk yarı Tyus'un smacıyla 49-42 ev sahibi ekip lehine sonuçlandı. Üçüncü periyodun başında Karşıyaka farkı 12 sayıya kadar yükseltti. Oldukça sert geçen bu bölümde Anadolu Efes, Singleton'un üçlüğüyle bitime 2 dakika 20 saniye kala farkı 1 sayıya indirse de Kaf-Kaf rakibine hemen ardından Taylor'un üçlüğüyle yanıt verip rakibinin kendisini yakalamasına izin vermedi ve üçüncü periyot 63-57'lik skorla sonuçlandı. Dördüncü periyotta Anadolu Efes, Ömer Can'ın 3 sayılık basketiyle uzun süre sonra 65-63 öne geçti. Roll, Taylor ve Colson'la çok kritik anlarda sayılar bulan Karşıyaka, Singleton'un üst üste 2 serbest atıştan yararlanamamasıyla son 1 dakika 7 saniyeye 75-71 üstünlükle girdi. Son anlarda iyi savunmayla Efes'e üçlük şansı tanımayan Karşıyaka, Tyus ve Yunus'un sayılarıyla salondan 79-73 galip ayrılıp seriyi üçüncü maça taşıdı.


- İzmir
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Pınar Karşıyaka tamam ya da devam maçında Pınar Karşıyaka tamam ya da devam maçında Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka play-off çeyrek final serisinde ikinci maç yarın oynanacak Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka play-off çeyrek final serisinde ikinci maç yarın oynanacak

Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes, Karşıyaka, Efes, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Anadolu Efes: 79-73 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anadolu Efes: 79-73 - Son Dakika
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