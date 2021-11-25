Anadolu Efes: 84-89

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Miguel Angel Perez, Sreten Radovic, Saso Petek

FENERBAHÇE BEKO: Henry 10, de Colo 14, Shayok 18, Vesely 13, Booker 6, Polonara 8, Melih Mahmutoğlu, Guduric 9, Ahmet Düverioğlu, Biberovic 6 ANADOLU EFES: Micic 14, Beaubois 7, Simon 7, Moerman 6, Pleiss 17, Larkin 25, Petrusev 2, Bryant 2, Singleton 5, Dunston 41'İNCİ PERİYOT: 18-20İLK YARI: 41-363'ÜNCÜ PERİYOT: 67-565 FAUL: 38: 42 Vesely (Fenerbahçe Beko)

Turkish Airlines Euroleague'in 12'nci haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 89-84 mağlup etti. Bu sonuçla Anadolu Efes, 6'ncı galibiyetini elde ederken Fenerbahçe 9'uncu mağlubiyetini aldı. Anadolu Efes'te 25 sayı üreten Shane Larkin karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Karşılaşmaya Fenerbahçe Beko, Henry, de Colo, Shayok, Vesely, Booker ilk 5'iyle başlarken; Anadolu Efes'in ilk 5'i ise Micic, Beaubois, Simon, Moerman, Pleiss'tan oluştu. Karşılaşmaya iki takım karşılıklı sayılarla başlarken Fenerbahçe Beko, Henry'in ilk periyodun bitimine 7: 28 kala bulduğu üç sayılık basket ile 7-4 öne geçti. Bu dakikadan sonra hücumda de Colo ve Shayok'tan bulduğu sayılarla farkı daha da açan sarı-lacivertli ekip, 4: 47 kala gelen televizyon molasına 15-6 önde girdi. Molanın ardından hücumda daha etkili bir görüntü çizen Anadolu Efes, rakibini savunmada da durdurmayı başardı ve farkı 1'e kadar indirdi ve rakibine molayı aldırdı: 18-17. Molanın ardından Beaubois ile 3 sayılık isabet bulan Anadolu Efes, ilk periyodu 20-18 önde kapattı. İkinci periyoda daha etkili bir giriş yapan ev sahibi ekip, Polonara'dan bulduğu üst üste üç sayı isabetleriyle öne geçti ve ilk yarının bitimine 7: 27 kala rakibine molayı aldırdı: 26-25. Molanın ardından toparlanan Anadolu Efes, savunmada daha etkili bir görüntü çizdi. Hücumda Micic ve Simon ile sayılar bulan deplasman ekibi, 2: 16 kala 3 sayı öne geçti: 33-36. Moladan daha iyi dönen sarı-lacivertli ekip, Vesely, Biberovic ve Booker'dan bulduğu sayılarla 6-0 seri yakaladı ve periyodun bitimine 1: 13 kala 3 sayı farkla öne geçerek rakibine molayı aldırdı: 39-36. Moladan da Booker ile bulduğu sayıyla dönen Fenerbahçe Beko, ilk yarıyı 41-36 önde kapattı.Üçüncü periyoda Shayok ile hücumda etkili olarak başlayan Fenerbahçe Beko, Pleiss ve Larkin'in sayılarına engel olamadı ve periyodun ilk 5 dakikasını 51-46 önde geçti. Periyodun ilerleyen dakikalarında hücumda Guduric'in devreye girmesiyle farkı açan ev sahibi ekip, Henry'den bulduğu üç sayılık isabetle periyodun bitimine 1: 56 kala farkı 12'ye çıkardı ve rakibine molayı aldırdı: 63-51. Kalan sürede de farkı korumayı başaran ev sahibi ekip, son periyoda 67-56 önde girdi.

Son periyoda iki takım da hücum da tutuk başlarken bitime 7: 04 kala Micic ile bulduğu üç sayılık isabet ile Anadolu Efes, farkı 7'ye indirdi: 72-65. Periyodun ilerleyen dakikalarında iki takım da sayı üretmekte sıkıntı çekmezken Larkin ile etkili olan Anadolu Efes, mücadelenin bitimine 1: 49 kala bu oyuncudan bulduğu üç sayılık isabet ile farkı 1'e indirdi: 82-81. Anadolu Efes, bitime 41 saniye kala Larkin'in turnikesiyle öne geçti: 84-85. 22 saniye kala Micic'in serbest atış isabetleriyle deplasman ekibi, farkı 3'e çıkardı: 84-87. Kalan saniyelerde de üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, sahadan 89-84 galip ayrıldı.