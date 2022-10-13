Basketbol: THY Avrupa Ligi - Son Dakika
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Basketbol: THY Avrupa Ligi

13.10.2022 22:29
Basketbol: THY Avrupa Ligi

Salon: Gaston MedecinHakemler: Damir Javor (Hırvatistan), Carlos Peruga (İspanya), Elias Koromilas (Yunanistan)AS Monaco: James 19, Brown 4, Loyd 3, Motiejunas 14, Blossomgame 6, Moerman 14, Diallo 15, Hall 9, Okobo 9, Strazel 2Anadolu Efes: Clyburn 27, Micic 20, M'Baye 13, Beaubois 10, Zizic...

Salon: Gaston Medecin

Hakemler: Damir Javor (Hırvatistan), Carlos Peruga (İspanya), Elias Koromilas (Yunanistan)

AS Monaco: James 19, Brown 4, Loyd 3, Motiejunas 14, Blossomgame 6, Moerman 14, Diallo 15, Hall 9, Okobo 9, Strazel 2

Anadolu Efes: Clyburn 27, Micic 20, M'Baye 13, Beaubois 10, Zizic 9, Pleiss 10, Bryant 1, Dunston, Buğrahan Tuncer, Egehan Arna, Polonara 2, Doğuş Balbay

1. periyot: 12-20

Devre: 36-35

3. periyot: 58-60

Normal süre: 82-82

5 faulle oyundan çıkan: 35.46 Zizic (Anadolu Efes)

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Anadolu Efes, normal süresi 82-82 biten maçta Fransa'nın AS Monaco takımına uzatmada 95-92 mağlup oldu.

Avrupa Ligi'nde son iki sezonun şampiyonu Anadolu Efes, bu sezon organizasyondaki ilk yenilgisini aldı.

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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Elemeleri Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Elemeleri
Kaynak: AA

Damir Javor, Hırvatistan, Yunanistan, İspanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Basketbol: THY Avrupa Ligi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Basketbol: THY Avrupa Ligi - Son Dakika
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