Anadolu Efes ASVEL ile Deplasmanda Karşılaşacak - Son Dakika
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Spor

Anadolu Efes ASVEL ile Deplasmanda Karşılaşacak

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde ASVEL ile yarın TSİ 23.00'te oynayacak. Efes, 12. hafta maçı.

28.11.2024 10:47
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Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında yarın deplasmanda Fransa ekibi LDLC ASVEL ile karşı karşıya gelecek.

Lyon kentindeki LDLC Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde 6 galibiyet ve 5 mağlubiyeti olan Anadolu Efes, 9. sırada yer alıyor.

Fransız temsilcisi ise 3 galibiyet ve 8 yenilgiyle 16. sırada bulunuyor.

Avrupa'da 848. randevu

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 848. karşılaşmasını oynayacak.

Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren sahne aldığı Avrupa arenasında çıktığı 846 maçta 478 galibiyet elde etti, 369 yenilgi yaşadı.

Türk temsilcisi, 2 şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde 600. müsabakasını yapacak.

Organizasyonda 2001-02 sezonundan bu yana 599 maça çıkan Anadolu Efes, bu karşılaşmaların 321'ini kazandı, 278'inden mağlup ayrıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Anadolu Efes ASVEL ile Deplasmanda Karşılaşacak - Son Dakika

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