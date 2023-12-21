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Anadolu Efes, Bayern Münih'e 86-71 yenildi. - Son Dakika
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Anadolu Efes, Bayern Münih'e 86-71 yenildi.

Basketbol Turkish Airlines EuroLeague'de Anadolu Efes, deplasmanda Bayern Münih'e 86-71 yenildi. Bu sonuçla Efes 8. mağlubiyetini aldı.

Anadolu Efes, Bayern Münih\'e 86-71 yenildi.
21.12.2023 - 00:25,
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İSTANBUL, -

SALON: Bmw Park

HAKEMLER: Mehdi Difallah, Carlos Cortes, Michele Rossi

BAYERN MUNIH: Edwards 10, Bonga 15, Booker 5, Bolmaro 7, Ibaka 13, Weiler-Babb 8, Francisco 7, Giffey, Radoncic, Lucic 2, Obst 17, Harris 2

ANADOLU EFES: Larkin 10, Thompson 13, Hollatz 2, Daum 13, Jones 6, Bryant 7, Erten Gazi 1, Oturu 19, Zizic

1'İNCİ PERİYOT: 20-17

DEVRE: 50-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 71-59

Basketbol Turkish Airlines EuroLeague'de normal sezonun 15'inci haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Alman ekibi Bayern Münih'e 86-71 yenildi.

Bu sonuçla lacivert-beyazlılar 8'inci kez mağlup oldu. Alman temsilcisi ise 7'nci galibiyetini elde etti.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Spor Anadolu Efes, Bayern Münih'e 86-71 yenildi. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anadolu Efes, Bayern Münih'e 86-71 yenildi. - Son Dakika
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