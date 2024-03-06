Anadolu Efes, Bayern Münih ile karşılaşacak

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında yarın Alman ekibi Bayern Münih ile karşılaşacak.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak.
Anadolu Efes, bu sezon THY Avrupa Ligi'nde oynadığı 27 maçta 11 galibiyet ve 16 mağlubiyetle haftaya 15. sırada girdi. Bayern Münih ise bu sezon 12 galibiyet ve 15 mağlubiyetle 12. sırada yer alıyor.
Avrupa'da 829. randevu
Anadolu Efes, Bayern Münih müsabakasıyla Avrupa kupalarında 829. maçını oynayacak.
Tarihinde Avrupa'da çıktığı 828 maçta 466 galibiyet alan lacivert-beyazlı takım, 362 yenilgi yaşadı.
Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde ise 581. kez sahne alacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı 580 mücadelenin 309'unu kazanan lacivert-beyazlılar, 271'inden ise mağlubiyetle ayrıldı.
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Antalyasporlu sporcular, Para Okçuluk Federasyon Kupası ve ardından da 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası'nda derece hedefiyle yay çekecek.
Sakarya'da kamp yapan para trap milli takımı, Hindistan ve İspanya'da düzenlenecek dünya şampiyonalarında altın madalya kazanmak için hazırlıklarını tamamladı. Milli takım sporcuları, uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek ve dünyaya sporda başarılı olduklarını göstermek istiyor.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu. Rodrigo Becao, İrfan Can Kahveci ve Joshua King kadroda yer almadı.
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü Güreş Eğitim Merkezi takımı, U17 Yıldızlar Grekoromen Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu. Şampiyonada mücadele eden sporculardan Serkan Gülle birinci, Ömer Kocabaş, Abdulsamet Uçar, Abdurrahman Çadır ve Efe Kılınç ikinci oldu. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü takımı, üst üste 3 yıl Türkiye şampiyonluğunu elde etti. Ayrıca, Kayseri Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi sporcularından Ömer Altaş birinci, Ferhat Kocabaş ve Taha Çakmak üçüncü olarak büyük bir başarıya imza attı. Şampiyon sporcular ve antrenörler, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti.
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında İspanya'nın Real Madrid ekibiyle deplasmanda mücadele edecek. Karşılaşma, Wizink Center'da TSİ 22.45'te başlayacak. Fenerbahçe Beko, ligde 16 galibiyetle yedinci sırada yer alırken, lider Real Madrid ise 22 galibiyetle zirvede bulunuyor. İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçı Fenerbahçe Beko, 100-99 kazanarak rakibine bu sezon ilk yenilgisini yaşatmıştı.
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