SPOR Anadolu Efes'e havalimanında coşkulu uğurlama - Son Dakika
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SPOR Anadolu Efes'e havalimanında coşkulu uğurlama

17.05.2022 19:33
SPOR Anadolu Efes'e havalimanında coşkulu uğurlama

Anadolu Efes'e havalimanında coşkulu uğurlamaEnver ALAS / İSTANBUL,(DHA)- Turkish Airlines EuroLeague'de Final Four mücadelesi verecek Anadolu Efes, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gitti.

Anadolu Efes'e havalimanında coşkulu uğurlama

Enver ALAS/ İSTANBUL,(DHA)- Turkish Airlines EuroLeague'de Final Four mücadelesi verecek Anadolu Efes, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gitti. Sporcular ile ailelerinin de olduğu kafile, İstanbul Havalimanı'ndan coşkulu bir şekilde uğurlanırken, başantrenör Ergin Ataman, "Final Four'a son şampiyon unvanıyla gidiyoruz ve bu unvanı korumak istiyoruz" diye konuştu.

Anadolu Efes kafilesi, Sırbistan'da 19-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Turkish Airlines Euroleague 2022 Final Four için özel bir havayollarına ait uçakla Belgrad'a uçtu. Sporcular ve ailelerinin yer aldığı kafile, İstanbul Havaalanı'ndan özel bir etkinlikle uğurlandı. Basketbolcular, uçağın kapısında bando eşliğinde marşlarla ve takım bayraklarıyla karşılandı. Düzenlenen organizasyonun ardından Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ve takım kaptanı Doğuş Balbay, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ergin Ataman, son şampiyon unvanıyla Belgrad'a gittiklerini bu unvanı korumak istediklerini belirtti.

ERGİN ATAMAN: ŞAMPİYON OLARAK GİDİYORUZ VE UNVANIMIZI KORUMAK İÇİN GİDİYORUZ

Kendilerine güvendiklerini ve şampiyonluk unvanlarını korumak istediklerini dile getiren Ergin Ataman, "Beklediğimiz an geldi. Belgrad'a son şampiyon olarak ve unvanımızı korumak için gidiyoruz. Tabi ki öncelikle yarı finalde oynayacağımız rakip, çok güçlü bir takım. Olympiakos normal sezonu ikinci sırada tamamladı. Zor bir maç bizi bekliyor ama kazanıp 21 Mayıs'ta finale bir kez daha çıkmak istiyoruz. Kendimize güveniyoruz. Rakiplerimize büyük saygımız var. Türk halkının duaları bizimle olsun. Alıştık artık bu üst üste üçüncü Final Four'umuz. Açıkçası ilk gittiğimizde çok heyecanlıydık. Geçen yıl şampiyon olabileceğimizi gördük, bu yıl da onu tekrar etmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

KAPTAN DOĞUŞ BALBAY: ÜLKEMİZE KUPAYLA DÖNMEK İSTİYORUZ

Türkiye'ye kupayla dönmek istediklerini ifade eden takım kaptan Doğuş Balbay, "Bizim için zorlu bir süreç oldu. Güzel bir sezon geçirdik ama hiç kolay olmadı. Şampiyon bir takım olarak bütün sezon oynadık. Bunu da korumak istiyoruz. Sırbistan'a da bu hedefle gidiyoruz. Ama adım adım gitmemiz gerekiyor. Yarı finalde Olympiakos ile oynayacağız. Çok ciddi bir ekip. Biz de bu galibiyeti alıp ülkemize kupayla dönmek istiyoruz. Biz hala çok açız, kupayı almak için çok istekliyiz. Bu bizim üst üste üçüncü Final Four'umuz, sanki ilk defa gidiyor kadar heyecanlıyız. O yüzden hedeflerimizden ve heyecanımızdan hiçbir şey kaybetmedik. Yine tek hedef iki maç sonunda kupayı almak" şeklinde konuştu.

Takım, uğurlama töreninin ardından uçağa geçerek saat 18.20'de Belgrad'a hareket etti. Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague 2022 Final Four'daki ilk maçında Belgrad Stark Arena'da 19 Mayıs 2022 Perşembe günü TSİ 19.00'da Olympiakos ile karşılaşacak.

SPOR Anadolu Efes'e havalimanında coşkulu uğurlama
SPOR Anadolu Efes'e havalimanında coşkulu uğurlama
SPOR Anadolu Efes'e havalimanında coşkulu uğurlama
SPOR Anadolu Efes'e havalimanında coşkulu uğurlama
SPOR Anadolu Efes'e havalimanında coşkulu uğurlama
SPOR Anadolu Efes'e havalimanında coşkulu uğurlama
SPOR Anadolu Efes'e havalimanında coşkulu uğurlama

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Kaynak: DHA

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