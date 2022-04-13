Anadolu Efes'in Avrupa Ligi play-off'unda rakibi belli oldu - Son Dakika
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Anadolu Efes'in Avrupa Ligi play-off'unda rakibi belli oldu

13.04.2022 21:44
Anadolu Efes'in Avrupa Ligi play-off'unda rakibi belli oldu

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonu play-off eşleşmeleri belli oldu.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonu play-off eşleşmeleri belli oldu.

Ligde normal sezon, İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'nın Fenerbahçe Beko'yu 85-76 yendiği maçla tamamlandı ve play-off'taki eşleşmeler belirlendi.

Play-off'a kalan ve normal sezonu 6. sırada bitiren son şampiyon Anadolu Efes, 3. sıradaki İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'la eşleşti.

Ligi 5. bitiren Maccabi Playtika ise 4. sıradaki İspanya ekibi Real Madrid'le Dörtlü Final'e kalabilme mücadelesi verecek.

Normal sezonu lider tamamlayan Barcelona (İspanya), 8. sıradaki Bayern Münih'le (Almanya), 2. olan Olympiakos (Yunanistan) ise 7. sıradaki Monaco'yla (Fransa) play-off'ta karşılaşacak.

Ligde play-off karşılaşmaları, 19 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Barcelona, Olympiakos, AX Armani Exchange Milan ve Real Madrid, play-off eşleşmelerinde saha ve seyirci avantajına sahip olacak. İlk iki karşılaşmalar bu takımların sahasında oynanacak. Eşleşmelerde 3 galibiyete ulaşan taraf, adını 19-21 Mayıs'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacak Dörtlü Final'e yazdıracak.

THY Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonunun play-off eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Barcelona-Bayern Münih

Olympiakos-Monaco

AX Armani Exchange Milan-Anadolu Efes

Real Madrid-Maccabi Playtika

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THY EuroLeague'de Anadolu Efes'in play-off'taki rakibi İtalyan ekibi Olimpia Milano oldu. THY EuroLeague'de Anadolu Efes'in play-off'taki rakibi İtalyan ekibi Olimpia Milano oldu.

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Play Off, Milan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Anadolu Efes'in Avrupa Ligi play-off'unda rakibi belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anadolu Efes'in Avrupa Ligi play-off'unda rakibi belli oldu - Son Dakika
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