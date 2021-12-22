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Anadolu Efes-Kızılyıldız mts maçının ardından - Son Dakika

Anadolu Efes-Kızılyıldız mts maçının ardından

22.12.2021 23:10
Anadolu Efes-Kızılyıldız mts maçının ardından

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nde Sırbistan'ın Kızılyıldız mts ekibini 84-83 yendikleri maçta şanslı bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nde Sırbistan'ın Kızılyıldız mts ekibini 84-83 yendikleri maçta şanslı bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Ataman, maça iyi başladıklarını belirterek, "Bugün kendi basketbolumuzu oynayarak maçı kazanabilirdik ancak ilk çeyrek sonrası maalesef oyunumuzu oynayamadık. İkinci çeyrekte maçın ritmini kaybettik. Kızılyıldız da iyi oynadı. Kalinic'in kaçırdığı serbest atışlar ve ardından Micic'in serbest atışlardan bulduğu sayılarla maçı kazandık. Aslında Kızılyıldız galibiyeti hak etmişti ama biz şansımızla kazandık." diye konuştu.

Kızılyıldız mts Başantrenörü Dejan Radonjic ise maçın başında iyi savunma yapamadıklarını belirterek, "İlk çeyrekten sonra oyunda üstünlüğü ele geçirdik. İyi bir oyun çıkardık ama kaybedince bir anlamı olmuyor. Son dakikada yaptığımız hatalar sonucunda maçı verdik." ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes, Kızılyıldız, Sırbistan, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Anadolu Efes-Kızılyıldız mts maçının ardından - Son Dakika Spor


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