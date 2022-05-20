Anadolu Efes kupa aşkına

Simon ve Doğuş dışında eksik yok

Anadolu Efes üst üste üçüncü kez finale yükseldi

Üst üste altıncı kez Türk takımı finalde Real Madrid 11'inci şampiyonluğunu istiyor

Ata SELÇUK/ BELGRAD (Sırbistan), - Turkish Airlines EuroLeague Final Four'da Olympiacos'u saf dışı bırakarak finale yükselen Anadolu Efes, Barcelona'yı eleyen Real Madrid ile finalde karşı karşıya gelecek. Yarın oynanacak mücadele, TSİ 20.00'de başlayacak.Turkish Airlines EuroLeague Final Four'da Olympiacos'u, Vasilije Micic'in son saniyede kaydettiği basketle eleyen ve üst üste üçüncü kez Avrupa'nın en büyük kupasında finale yükselme başarısı gösteren Anadolu Efes, finalde İspanya temsilcisi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Final Four'un en büyük favorilerinden Barcelona'yı eleyerek finale yükselen Real Madrid ile karşı karşıya gelecek olan Anadolu Efes, üst üste ikinci kez şampiyonluğu alarak adını tarihe yazdırma hedefinde. 10 şampiyonlukla EuroLeague tarihinin en çok şampiyon olan takımı olan Real Madrid ise 11'inci şampiyonluğu için parkeye çıkacak. İki dev takımı karşı karşıya getirecek olan mücadele, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Stark Arena'da oynanacak. Yarın TSİ 20.00'de başlayacak olan maçın kapalı gişe oynanması bekleniyor.SIMON VE DOĞUŞ DIŞINDA EKSİK YOKAnadolu Efes'te yaşadığı sakatlık sonrasında bir süre takımdan ayrı kalan, sakatlığı beklenen sürede atlatamaması nedeniyle de sezonu kapattığı öğrenilen Krunoslav Simon, Real Madrid maçında forma giyemeyecek. Tedavi süreci devam eden Doğuş Balbay da Real Madrid maçı kadrosunda yer alamayacak. Sakatlığını atlatan Rodrigue Beaubois'nın ise maç ve kondisyon eksikliğinden dolayı yarı finalde olduğu gibi finalde de az süre alması bekleniyor.ANADOLU EFES ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ KEZ FİNALE YÜKSELDİAnadolu Efes, Olympiacos'u saf dışı bırakarak üst üste üçüncü kez adını finale yazdırmış oldu. 2018-2019'da Fenerbahçe Beko'yu eleyerek finale yükselen ve finalde CSKA Moskova'ya mağlup olarak ikinci olan Anadolu Efes, pandemi nedeniyle yarıda kalan 2019-2020 sezonunun ardından 2020-2021 yılında da CSKA Moskova'yı yarı finalde elemiş ve finalde de Barcelona'yı devirerek şampiyon olmuştu. Ergin Ataman'ın öğrencileri bu zaferle birlikte, üst üste üçüncü kez Avrupa'nın en büyük kupasında finale yükseldi.ÜST ÜSTE ALTINCI KEZ TÜRK TAKIMI FİNALDEAnadolu Efes'in finale yükselmesinin ardından EuroLeague Final Four'da üst üste altıncı kez bir Türk takımı finale yükselme başarısı gösterdi. 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018'de Fenerbahçe, 2018-2019, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında ise Anadolu Efes finale yükselerek Türkiye'yi Avrupa'nın en büyük organizasyonunun finalinde temsil etmiş oldu.REAL MADRID 11'İNCİ ŞAMPİYONLUĞUNU İSTİYOR

10 şampiyonlukla EuroLeague tarihinin en çok şampiyon olan takımı unvanına sahip olan Real Madrid, şampiyonluk sayısını 11'e yükseltmek için Anadolu Efes karşısına çıkacak. En son 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe'yi mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Pablo Laso'nun öğrencileri, geçen sezon ise Final Four'a kalamamıştı.