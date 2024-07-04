Anadolu Efes, Stanley Johnson ile sözleşme imzaladı

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Anadolu Efes Basketbol Takımı, ABD'li forvet Stanley Johnson ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Başarılı oyuncu Stanley Johnson ile 1 sezonluk sözleşme imzaladık." denildi.

Açıklamada, " NBA'de geçirdiği sekiz yılda 449 maçta forma giyen Johnson, maç başına 6,2 sayı, 3,1 ribaunt ve 1,5 asist ortalamaları ile mücadele etti. Stanley Johnson geçtiğimiz sezon G Lig'de Stockton Kings forması ile maç başına 27,1 dakika ortalama süre alarak, maç başına 14,2 sayı, 5,3 ribaunt ve 2,7 asist ortalamaları yakaladı." bilgisi verildi.