Anadolu Efes'ten Final-Four'a ilk adım! - Son Dakika
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Anadolu Efes'ten Final-Four'a ilk adım!

26.04.2022 22:31
Anadolu Efes'ten Final-Four'a ilk adım!

THY EuroLeague'deki temsilcimiz Anadolu Efes, Final-Four'a bir adım uzaklıkta. Play-off üçüncü maçında İtalyan ekibi Olimpia Milano'yu 77-65 mağlup eden Anadolu Efes, seride 2-1 öne geçti.

EuroLeague play-off üçüncü maçında Anadolu Efes ile Olimpia Milano karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşmayı Anadolu Efes 77-65 kazandı. Maçın son bölümünde rakibine büyük üstünlük kuran Efes, parkeden 12 sayı farkla galip çıktı.

Final-Four bir adım uzaklıkta! Anadolu Efes ezdi geçti

NEFİS ÜÇLÜ

Efes'te Valisije Micic 17, Tibor Pleiss 17, Shane Larkin 16 sayıyla oynadı. Milano'da Devon Hall 16, Jerian Grant 11 sayı üretti.

İLK MAÇTA FARK

İlk maçı 64-48 kazanan Anadolu Efes, ikinci karşılaşmayı 66-73 kaybetmiş ve seride durum 1-1'e gelmişti. Bu galibiyetle temsilcimiz bir adım öne geçti. 3 galibiyete ulaşan takım adını Final-Four'a yazdıracak. Serinin dördüncü maçı 28 Nisan Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

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