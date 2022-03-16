Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Zalgiris'e konuk olacak - Son Dakika
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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Zalgiris'e konuk olacak

16.03.2022 11:13
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Zalgiris'e konuk olacak

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında Anadolu Efes, yarın deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris takımıyla karşılaşacak.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında Anadolu Efes, yarın deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris takımıyla karşılaşacak.

Kaunas kentindeki Zalgris Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak.

Organizasyonda oynadığı 28 maçın 14'ünü kazanan lacivert-beyazlılar, 8. sırada yer alıyor. 7 galibiyeti olan Litvanya ekibi ise puan cetvelinin son sırasında bulunuyor.

Avrupa Ligi'nde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 19 maçın 10'unu Zalgiris kazandı. Bu sezon İstanbul'daki maçı Anadolu Efes, 94-60'lık skorla kazandı.

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Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, basketbol, Litvanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Zalgiris'e konuk olacak - Son Dakika


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