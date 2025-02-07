Salon: OAKA Altion
Hakemler: Ilija Belosevic ve Uros Nikolic (Sırbistan), Alberto Baena (İspanya)
Panathinaikos AKTOR: Grant 9, Nunn 36, Kalaitzakis, Hernangomez 14, Gabriel 6, Brown, Sloukas 13, Cedi Osman 20, Papapetrou 2, Mitoglou 4
Anadolu Efes: Bryant 9, Smits 9, Thompson 14, Poirier 8, Willis 2, Beaubois 13, Nwora 13, Dozier 3, Ercan Osmani 7, Oturu 11
1. Periyot: 17-21
Devre: 49-47
3. Periyot: 75-73
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'a 104-89 mağlup oldu.
Bu sonuçla, lacivert-beyazlılar, 14. kez sahadan yenik ayrıldı, Yunanistan ekibi ise 16. kez galip geldi.
Son Dakika › Spor › Anadolu Efes Yunanistan'da Mağlup - Son Dakika
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