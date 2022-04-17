Anadolu Yıldızlar Ligi'nde judo yarı final müsabakaları Erzincan'da sona erdi - Son Dakika
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Anadolu Yıldızlar Ligi'nde judo yarı final müsabakaları Erzincan'da sona erdi

17.04.2022 17:07
Anadolu Yıldızlar Ligi'nde judo yarı final müsabakaları Erzincan'da sona erdi

Erzincan'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi judo yarı final müsabakaları sona erdi.

Erzincan'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi judo yarı final müsabakaları sona erdi.

Merkez Spor Salonu'nda iki süren organizasyona, Amasya, Bartın, Bayburt, Bolu, Çorum, Düzce, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat ve Trabzon illerinden 77 erkek ile 62 kadın olmak üzere toplam 139 sporcu katıldı.

Müsabakalarda dereceye giren sporcular, Türkiye Şampiyonası'nda mücadele etmeye hak kazandı.

Organizasyonda dereceye giren sporcular şöyle:

Erkekler 34 kilo:

1- Rutkay Çil

2- Lokman Emre Şalap

3- Aytuğ Karaman

Erkekler 38 kilo:

1- İbrahim Gül

2- Osman Kerim Demirel

3- Ali Kaplan

Erkekler 42 kilo:

1- Gökhan Sezgi

2- Mustafa Balcı

3- Mustafa Kutay Akın

Erkekler 46 kilo:

1- Utku Özöyüdücü

2- Yiğit Aras Şen

3- Fahri Ada Türkcan

Erkekler 50 kilo:

1- İbrahim Olgun

2- Efe Gürsoy

3- Batuhan Cebeci

Erkekler 55 kilo:

1- Şıvan Umut Polat

2- Yaşar Berat Çakmak

3- Yiğit Alp Atahan

Erkekler 60 kilo:

1- Kaan Altuner

2- Yaser Yazıcı

3- Resul Yeşilyer

Erkekler 66 kilo:

1- Mert Cengiz Turalı

2- İbrahim Ethem Arslan

3- Efe Karasu

Erkekler +66 kilo:

1- Efe Öztürk

2- Yahya Yıldız

3- Kerem Recayi Soyhan

Kızlar 32 kilo:

1- Zeynep Rana Baş

2- Rümeysa Şimşek

3- Esila Kocabey

Kızlar 36 kilo:

1- Katibe Baykan

2- Feride Özenç

3- Livanur Turan

Kızlar 40 kilo:

1- Yağmur Yılmaztürk

2- Elif Naz Günaydın

3- İnci Ürer

Kızlar 44 kilo:

1- Zeynep Naz Kurt

2- Su Dilan Köseoğlu

3- Zeynep Doğan

Kızlar 48 kilo:

1- Busenur Danışmaz

2- Elif Sude Dağıstan

3- Sıla Öztürk

Kızlar 52 kilo:

1- Sabiha Ece Okuyucu

2- Şule Can

3- Hilal Çelik

Kızlar 57 kilo:

1- Sude Naz Kavazak

2- Ecrin Kamaş

3- Sahranur Genç

Kızlar 63 kilo:

1- Yaren Sala

2- Ceren Aydoğan

3- Dilara Türkan Bekar

Kızlar +63 kiloi:

1- Nazmiye Ceren Cebecioğlu

2- Yazel Semiz

3- Azize Nurbanu Çakır

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Anadolu Yıldızlar Ligi'nde judo yarı final müsabakaları Erzincan'da sona erdi - Son Dakika


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