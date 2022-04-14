Andriy Shevchenko, Milano Belediyesi ile vatandaşları için destek programı başlattı - Son Dakika
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Andriy Shevchenko, Milano Belediyesi ile vatandaşları için destek programı başlattı

14.04.2022 21:25

Futbolculuğu döneminde uzun süre Milan forması giyen Ukraynalı teknik direktör Andriy Shevchenko, Milano Belediyesi ile savaştan kaçan vatandaşları için destek ve dayanışma programı başlattı.

Futbolculuğu döneminde uzun süre Milan forması giyen Ukraynalı teknik direktör Andriy Shevchenko, Milano Belediyesi ile savaştan kaçan vatandaşları için destek ve dayanışma programı başlattı.

Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala ve Ukraynalı eski futbolcu Shevchenko, savaştan kaçan özellikle de Ukraynalı çocuklara yönelik destek ve dayanışma programı "Ukrayna için hep birlikte"yi tanıttı.

Söz konusu program, savaştan kaçıp Milano'ya gelen Ukraynalı göçmen çocukların hangi okula gidebileceğinden, nerede spor ve diğer sosyal faaliyetlere katılabileceklerine ve yasal konularda tavsiye almalarına kadar Milano Belediyesinin sağladığı bir numara (020205) üzerinden destek almalarını öngörüyor. Programın Ukraynaca olarak nisan sonuna kadar hizmet vereceği belirtildi.

Milano Belediyesi'ndeki basın toplantısında konuşan başkan Sala, "İlk günden bu yana hangi tarafta durmamız gerektiğini biliyoruz. Ben ve tüm Milanolular da bunu biliyor. Herhangi bir ayrım olmaksızın Ukrayna halkıyla birlikte savaş kışkırtıcısı Putin'e karşı durmalı ve onlara yardım etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Sala, savaşın başladığı 24 Şubat'tan beri kentlerine 7 bin Ukraynalı geldiğini, bunların 3 bin kadarının çocuk olduğunu kaydetti.

Andriy Shevchenko da basın toplantısında Ukrayna halkını ağırlayan İtalya'ya teşekkür etti.

Shevchenko, basın mensuplarının soruları üzerine yaptığı açıklamada, "Ukrayna halkına yönelik burada bu karşılamayı ve yakınlığı görmek benim için son derece önemli ki şu anda çok fazla yardıma ihtiyaç var. Benim halkım, haklarını, evini, ailesini korumaya çalışıyor. Özgür bir gelecek için sonunda kadar savunmalıyız. Biz, Avrupa'nın bir parçası olmak istiyoruz." diye konuştu.

Milano Belediye Başkanı Sala ve Ukraynalı teknik direktör Shevchenko, daha sonra beraber Ukrayna bayrağı ile poz verdi.

Bu arada, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, İtalya'da savaşın başından bu yana çoğunluğu kadınlardan oluşan 90 bin kişiyi ağırladıkları, bunların yaklaşık 35 binin çocuk olduğu bilgisini paylaştı.

Andriy Shevchenko, Milano Belediyesi ile vatandaşları için destek programı başlattı
Andriy Shevchenko, Milano Belediyesi ile vatandaşları için destek programı başlattı
Andriy Shevchenko, Milano Belediyesi ile vatandaşları için destek programı başlattı

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Andriy Shevchenko, Milano Belediyesi ile vatandaşları için destek programı başlattı - Son Dakika


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