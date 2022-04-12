Yelkende Ankara Bilim Üniversitesi birinci oldu - Son Dakika

ANKARA-DHA

Türkiye Yelken Federasyonu ve Urla Yat Kulübü tarafından 9-10 Nisan tarihler arasında Urla'da 'Rotamız Barış' sloganıyla düzenlenen '11. Jimmy Key Universail 2022 Yelken Yarışması'nda Ankara Bilim Üniversitesi'ni (ABÜ) temsilen 5 sporcunun yer aldığı 10 kişilik karma takımı Türkiye 1'incisi oldu.