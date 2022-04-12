Yelkende Ankara Bilim Üniversitesi birinci oldu - Son Dakika

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Yelkende Ankara Bilim Üniversitesi birinci oldu

12.04.2022 15:20
Yelkende Ankara Bilim Üniversitesi birinci oldu

DHATürkiye Yelken Federasyonu ve Urla Yat Kulübü tarafından 9-10 Nisan tarihler arasında Urla'da 'Rotamız Barış' sloganıyla düzenlenen '11. Jimmy Key Universail 2022 Yelken Yarışması'nda Ankara Bilim Üniversitesi'ni (ABÜ) temsilen 5 sporcunun yer aldığı 10 kişilik karma takımı Türkiye 1'incisi oldu.

ANKARA-DHA

Türkiye Yelken Federasyonu ve Urla Yat Kulübü tarafından 9-10 Nisan tarihler arasında Urla'da 'Rotamız Barış' sloganıyla düzenlenen '11. Jimmy Key Universail 2022 Yelken Yarışması'nda Ankara Bilim Üniversitesi'ni (ABÜ) temsilen 5 sporcunun yer aldığı 10 kişilik karma takımı Türkiye 1'incisi oldu.

Türkiye genelinde 14 üniversitenin yelken takımları ve 24 teknenin katıldığı yarışlar, Urla açıklarında bulunan Alman, Pırnalı ve Çiçek Adası yakınlarında oluşturulan parkurda yapıldı. Kemal Eke, Gökhan Tuna, İlhami Kale, Ali Tuncer, Hasan Özen, Esra Şahin, Hakan Çağlar, Mehmet Kerem Akkuş, Yasemin Şen ve Berkay Doğan'dan oluşan ABÜ karma takımı, İki gün süren yarışların ardından Urla İskele Limanı'nda düzenlenen ödül töreninde birincilik kupalarını aldılar.Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Yavuz Demir, yayınladığı mesajda yelkencileri kutlayarak '11. Jimmy Key Universail 2022 Yelken Yarışması'na üniversitemiz sporcuları, karma takım olarak yer aldığı yarışta okulumuzu başarıyla temsil ederek Türkiye 1'incisi olmuştur. Sporcularımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" dedi.

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Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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