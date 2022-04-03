Ankara Demirspor: 0-2 - Son Dakika
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Ankara Demirspor: 0-2

03.04.2022 16:07
Ankara Demirspor: 0-2

STAT: 1 EylülHAKEMLER: Batuhan Kolak (xx), Buğur Han Kolak (xx), Muhammet Oğuzhan Öztaş (xx)UŞAKSPOR: Umut (x) - Mete (xx), Şamil (xx), Berkay Samancı (x), Yasin (xx), İbrahim (xx), Mehmet (xx), Emre Can (xx), Resul (xx) (Dk. 88 Berkay Özer), Mustafa Kemal (x) (Dk.

STAT: 1 Eylül

HAKEMLER: Batuhan Kolak (xx), Buğur Han Kolak (xx), Muhammet Oğuzhan Öztaş (xx)UŞAKSPOR: Umut (x) - Mete (xx), Şamil (xx), Berkay Samancı (x), Yasin (xx), İbrahim (xx), Mehmet (xx), Emre Can (xx), Resul (xx) (Dk. 88 Berkay Özer), Mustafa Kemal (x) (Dk. 46 Sertan x), Alperen Soysal (x) (Dk. 78 İbrahim x)ANKARA DEMİRSPOR: Oğuz (xx) - Hüseyin Eren (xx), Kamil (xx) (Dk. 59 Rahmi Can x), Çağrı (xx), Hasan (x) (Dk. 72 Alim x), Mustafa (xx) (Dk. 80 Taner x), Serdar (xx), Ergin (xxx), Harun (xx) (Dk. 59 Mahmut x), Aykut (xx), Yusuf (xxx)GOLLER: Dk. 17 Ergin, Dk. 42 Yusuf (Ankara Demirspor)

SARI KARTLAR:  Berkay Samancı (Uşakspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta alt sıralardan kurtulmayı hedefleyen Uşakspor, evinde Ankara Demirspor'a 2-0 yenildi. Ankara temsilcisi 17'nci dakikada Ergin ve 42'nci dakikada Yusuf'un golleriyle kazandı. Bu sonuçla Uşakspor 27 puanda kalırken, Ankara Demirspor 45 puana yükseldi ve Play-Off için umutlandı.


- Uşak
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Karbel Karaköprüspor - Belediye Derincespor: 2-4 Karbel Karaköprüspor - Belediye Derincespor: 2-4 Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 2 DG Sivasspor: 2 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 2 DG Sivasspor: 2 (Maç sonucu)

Berkay Samancı, Uşakspor, Emre Can, Umut, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Ankara Demirspor: 0-2 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara Demirspor: 0-2 - Son Dakika
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