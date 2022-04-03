Ankara Demirspor: 0-2 - Son Dakika

STAT: 1 Eylül

HAKEMLER: Batuhan Kolak (xx), Buğur Han Kolak (xx), Muhammet Oğuzhan Öztaş (xx)UŞAKSPOR: Umut (x) - Mete (xx), Şamil (xx), Berkay Samancı (x), Yasin (xx), İbrahim (xx), Mehmet (xx), Emre Can (xx), Resul (xx) (Dk. 88 Berkay Özer), Mustafa Kemal (x) (Dk. 46 Sertan x), Alperen Soysal (x) (Dk. 78 İbrahim x)ANKARA DEMİRSPOR: Oğuz (xx) - Hüseyin Eren (xx), Kamil (xx) (Dk. 59 Rahmi Can x), Çağrı (xx), Hasan (x) (Dk. 72 Alim x), Mustafa (xx) (Dk. 80 Taner x), Serdar (xx), Ergin (xxx), Harun (xx) (Dk. 59 Mahmut x), Aykut (xx), Yusuf (xxx)GOLLER: Dk. 17 Ergin, Dk. 42 Yusuf ( Ankara Demirspor

SARI KARTLAR: Berkay Samancı (Uşakspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta alt sıralardan kurtulmayı hedefleyen Uşakspor, evinde Ankara Demirspor'a 2-0 yenildi. Ankara temsilcisi 17'nci dakikada Ergin ve 42'nci dakikada Yusuf'un golleriyle kazandı. Bu sonuçla Uşakspor 27 puanda kalırken, Ankara Demirspor 45 puana yükseldi ve Play-Off için umutlandı.

- Uşak