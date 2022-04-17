Anneler kortta çocukları sahada - Son Dakika

- Anneler kortta çocukları sahada

Kozan Belediyesi Gençlik Merkezi Ramazan ayında iftar sonrası ailelere spor yapmaları için imkan sunuyor

ADANA - Kozan Belediyesi Gençlik Merkezi Ramazan ayında iftar sonrası ailelere spor yapmaları için imkan sunuyor. İftar sonrası anneler tenis kortunda gençler futbol sahasında spor yapıyor.

Kozan Belediyesi Ramazan ayında etkinlikler düzenliyor. Başkan Yardımcısı Soner Uzun burada yaptığı açıklamada, yakında yüzme havuzunu da hizmete açacaklarını söyledi. Kozan Belediyesi Gençlik Merkezi Müdürü Gökhan Söğüt ise, günde yaklaşık 100 kişinin burada spor yaptığını belirtti.

Futbol oynamak için gençlik merkezine gelen Beratcan Kördol, "Akşamları güzel bir etkinlik oluyor hocalarımıza teşekkür ediyorum. Hayalim Beşiktaş'ta oynamak" dedi.

Mehmet Bozkurt ise, "Buradaki imkanlarla kendimi geliştirmeye çalışıyorum. İftardan sonra etkili oluyor. Oruçluyken zor oluyor. Hayalim Galatasaray alt yapısında oynamak" diye konuştu.

Futbol antrenörleri ise gençlerin zararlı alışkanlıklardan kurtulmasına katkıda bulunduklarını ifade etti. Tenis antrenörü ve beden eğitim öğretmeni Tacettin Kuruoğlu, Adana'nın teniste turnuva düzenlenen tek ilçesinin Kozan olduğunu belirterek, "Burada ücretsiz kurslarımız ile halk eğitimde ücretsiz spor kursları ile gençlerimiz yetişkinlerimiz spor yapmanın keyfini çıkarıyor" dedi.

Tenis oynayan kadınlar ise sağlıklı yaşam için sporun vazgeçilmez olduğunu belirterek spora azda ilgisi olanları çocukları ile birlikte spor yapmaya davet etti.