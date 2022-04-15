Antalyaspor'dan Nuri Şahin açıklaması - Son Dakika
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Antalyaspor'dan Nuri Şahin açıklaması

15.04.2022 15:38
Antalyaspor'dan Nuri Şahin açıklaması

Süper Lig ekiplerinden FT Antalyaspor, Galatasaray Kulübü başkan adaylarından Metin Öztürk'ün, Nuri Şahin'le ilgili ifadelerine yazılı açıklamayla cevap verdi.

Süper Lig ekiplerinden FT Antalya spor, Galatasaray Kulübü başkan adaylarından Metin Öztürk'ün, Nuri Şahin'le ilgili ifadelerine yazılı açıklamayla cevap verdi.

Galatasaray'ın başkan adaylarından Metin Öztürk'ün, bir iftar programında gazetecilere, "Sezon sonunda hocamızla yolları ayırırsak görüşeceğimiz birkaç hocadan biri Nuri Şahin olacaktır" ifadelerine Antalyaspor yazılı açıklama ile cevap verdi.

FT Antalyaspor'un resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Son günlerde Futbol Sorumlumuz Nuri Şahin ile ilgili medyada yer alan haberler üzerine bir açıklama yapma gereği doğmuştur. Türk futboluna örnek olabilecek bir modelle sadece A takımımızın değil, futbol şubemizin de başına getirdiğimiz Sayın Nuri Şahin'in Galatasaray'a transfer olacağı ile ilgili gerçek dışı haberler ve bazı açıklamalar yapılmaktadır. Öncelikle şunun iyi bilinmesini isteriz ki; Futbol Sorumlumuz Nuri Şahin ile aramızda 5 yıllık sözleşme mevcuttur. Vizyonumuz, Sayın Nuri Şahin ile kulübümüzün bugününü değil, geleceğini de inşa etmektir. Bu hedef doğrultusunda adım adım ilerlerken çıkan bu haberler sadece kulübümüze değil, Türk futboluna da zarar vermektedir. Ülkemizin değerli kulüplerinden biri olan Galatasaray'ın başkan namzeti Sayın Metin Öztürk'ün "Sezon sonunda Nuri Şahin ile görüşürüz" ifadeleri, spor etiğinin tamamen dışında bir açıklamadır. Biz Antalyaspor olarak hiçbir değerimizin başka bir kulüp tarafından seçim malzemesi olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz" ifadelerine yer verildi. - ANTALYA

Antalyaspor'dan Nuri Şahin açıklaması
Antalyaspor'dan Nuri Şahin açıklaması
Antalyaspor'dan Nuri Şahin açıklaması

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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